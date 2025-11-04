Tänä vuonna Linnan juhlissa nähdään suuri muutos. Itsenäisyyspäivän vastaanoton alkamisaikaa on tänä vuonna aikaistettu puolella tunnilla. Tähän asti vastaanotto on alkanut kello 19.00. Tänä vuonna vieraiden vastaanotto alkaa jo 18.30.
Linnan juhlat alkavat tänä vuonna puoli tuntia aikaisemmin.Pirjo Tuominen/Compic/All Over Press
Tasavallan presidentin kanslian tiedotteen mukaan aikaistuksen tarkoituksena on lisätä vieraiden viihtyvyyttä ja mahdollistaa juhlan kiireettömämpi kulku. Vastaanoton kutsujen postitus on alkanut, ja ne saapuvat kutsuvieraille lähiviikkojen aikana.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tapaavat viime vuoden tapaan sotiemme veteraaneja ja lottia jo aiemmin samalla viikolla, tiistaina 2. joulukuuta 2025.
Tiedotteen mukaan toive päivävastaanottoon on tullut veteraaneilta itseltään. Se mahdollistaa useamman kunniavieraan osallistumisen ja kiireettömän keskustelun ottaen huomioon vieraiden korkea iän ja terveydentilan.
Vastaanotolla juhlistetaan koulutusta suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Vieraiksi on kutsuttu erityisesti opetusalan ammattilaisia, kuten ansioituneita opettajia sekä nuorten lukemista ja liikuntaharrastusta edistäneitä henkilöitä.
Presidenttipari laittoi viime vuonna jalalla koreasti.Pirjo Tuominen/Compic/All Over Press
Presidenttipari on halunnut muistaa kutsulla myös kotimaan matkoillaan tapaamiaan ihmisiä. Juhlaan osallistuu tänä vuonna noin 1 700 vierasta eri puolilta Suomea. Kutsutuista puolet on ensikertalaisia.
Itsenäisyyspäivän vastaanoton teeman mukaisesti Presidentinlinnan Goottilaisessa salissa nähdään opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima valokuvanäyttely Koulu – Elämää varten. Näyttely tuo esiin erityisesti peruskoulun merkityksen suomalaisen elämän ja tulevaisuuden kannattelijana.