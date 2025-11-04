Linnan juhlien vastaanotossa nähdään tänä vuonna iso muutos. Sen tarkoituksena on sujuvoittaa juhlia.
Tänä vuonna Linnan juhlissa nähdään suuri muutos. Itsenäisyyspäivän vastaanoton alkamisaikaa on tänä vuonna aikaistettu puolella tunnilla. Tähän asti vastaanotto on alkanut kello 19.00. Tänä vuonna vieraiden vastaanotto alkaa jo 18.30.
Tasavallan presidentin kanslian tiedotteen mukaan aikaistuksen tarkoituksena on lisätä vieraiden viihtyvyyttä ja mahdollistaa juhlan kiireettömämpi kulku. Vastaanoton kutsujen postitus on alkanut, ja ne saapuvat kutsuvieraille lähiviikkojen aikana.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tapaavat viime vuoden tapaan sotiemme veteraaneja ja lottia jo aiemmin samalla viikolla, tiistaina 2. joulukuuta 2025.
Tiedotteen mukaan toive päivävastaanottoon on tullut veteraaneilta itseltään. Se mahdollistaa useamman kunniavieraan osallistumisen ja kiireettömän keskustelun ottaen huomioon vieraiden korkea iän ja terveydentilan.