Teräskunnossa oleva vuoden lotta Eva Lintunen on huolissaan uuden sodan mahdollisuudesta. Ensi vuonna hän haluaa "oikeisiin Linnan juhliin"

Vuoden lotan Eva Lintusen ei tarvinnut hetkeäkään miettiä, mitä hän laittaisi ylleen elämänsä ensimmäisiin Linnan juhliin.

100-vuotias Lintunen saapui maanantaina sotaveteraanien ja lottien itsenäisyyspäivän juhlaan harmaasävyisessä lottapuvussaan, joka on ommeltu yli 80 vuotta sitten.

Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb kutsuivat tänä vuonna sotaveteraanit ja lotat erilliseen juhlaan Presidentinlinnassa.

Juhlatilaisuus järjestettiin Valtiosalissa maanantaina.

Kouvolan Kuusankoskella asuva Lintunen olisi itse mieluummin mennyt varsinaisiin Linnan juhliin perjantaina.

Presidentti Stubbin mukaan erillinen juhla järjestettiin veteraanien omasta toiveesta. Stubb toivoi, että näin useampi heistä pääsisi osallistumaan.

Lintunen toivoo, että kutsu tulisi jälleen ensi vuonna, kun hän on 101-vuotias.

– Sanoin presidentinkanslian työntekijälle puhelimessa, että kirjoittakaa nyt muistikirjanne syrjään jonnekin, että kutsukaa minut ensi vuonna oikeisiin juhliin, hän kertoi STT:lle ennen juhlia.

Eva Lintunen sotaveteraanien ja lottien itsenäisyyspäivän juhlassa Presidentinlinnassa. Kuvassa ovat myös presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb.

Entinen lotta teräskunnossa

Eva Lintunen tosin onkin harvinaisen hyvässä kunnossa. Ehkäpä siksi, ettei hän ole koskaan tupakoinut tai juonut alkoholia ja on elänyt muutenkin "ihan tavallista elämää", kuten hän itse kuvaili.

Lintusen harmaasta lottapuvusta puuttui vain violetti hihanauha, jollaista hänen kaltaisensa viestilotat sodassa käyttivät.

Lotta Svärd -järjestön vapaaehtoiset naiset olivat tärkeä osa Suomen maanpuolustusta, ja Lintunen itse hakeutui tehtäviin 15-vuotiaana.

Talvisodan aikana 1939–1940 hän palveli pikkulottana huolto- ja muissa tehtävissä kotirintamalla. Jatkosodassa 1941–1944 hän pääsi jo viestilotaksi puhelinkeskuksiin. Tehtävänä oli välittää puheluja ja huolehtia viestinnän sujumisesta sodan aikana.

Eva Lintunen saapumassa tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin sotaveteraaneille ja lotille järjestämään itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan.

Sodan uhka huolestuttaa jälleen

Hän muistaa, kuinka talvisota yllätti heikosti valmistautuneen köyhän Suomen.

– Talvisota tuli aivan puskista. Ja kun sota sitten alkoi, meiltä puuttui aivan kaikki. Jokaisesta torpasta annettiin suksetkin armeijan keräykseen, hän muisteli.

– Minusta on hieno asia, että kuulumme nyt Natoon, mutta tärkeintä on, että oma puolustus on kunnossa. Nato on suojana taustalla, mutta oma armeija on se, johon pitää voida luottaa, hän sanoi.

Huolta on synnyttänyt erityisesti Venäjän jo kolmatta vuotta käymä hyökkäyssota Ukrainassa.

– Uuden sodan mahdollisuus pelottaa minua kovasti. Ajattelen, että nyt pitäisi tukea Ukrainaa kaikin tavoin, että Ukraina jollain tavalla kykenisi pysymään pystyssä, Lintunen sanoi.

– Meille voi tapahtua ikäviä asioita, jos Ukraina menetetään. Meillä on niin epävakaa naapuri.