Voiko lapsia synnyttämällä syyllistyä rikokseen? Nämä seikat Karfien tapauksessa ihmetyttävät apulaisprofessoria

Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi tänään Karfin perheen vanhemmat lastensa elinaikaisista törkeistä vapaudenriistoista. Se tarkoittaa, että vapaudenriisto olisi alkanut lasten syntymähetkestä.

Asiantuntija kuitenkin pitää erikoisena, että vanhemmat voisivat syyllistyä rikokseen hankkimalla lapsia maailmaan.

– Vaikka miten luen pykäliä, en saa taipumaan sitä niin, että olisi teknisesti mahdollista syyllistyä rikokseen synnyttämällä lapsi. Pois lukien ulkomailla ilmi tulleet aivan äärimmäisen hirvittävät tapaukset, sanoo MTV Uutisille rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta.

Hyttinen ottaa esimerkiksi itävaltalaisen Josef Fritzlin tapauksen, jossa tämä piti tytärtään seksiorjanaan ja vankinaan talonsa kellarissa 24 vuotta. Tytär synnytti isän raiskauksien seurauksena seitsemän lasta, joista yksi kuoli muutaman päivän iässä.

Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi tänään Karoliina, 40, ja Tommy Karfin, 46, todennäköisin syin epäiltyinä seitsemän lapsensa törkeistä vapaudenriistoista. Käräjäoikeuden ilmoituksen mukaan törkeät vapaudenriistot ovat alkaneet lasten syntymäpäivinä.

MTV Uutiset ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta tavoittanut jutun tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa.

"Kuulostaa uskomattomalta"

– Kuulostaa uskomattomalta. En ole koskaan aiemmin kuullut moisesta. Etenkin kun perheen lapsia on mediatietojen perusteella huostaanotettu pikkuhiljaa, eikä heti heidän syntymänsä jälkeen, Hyttinen sanoo.

– Lapsen täytyisi syntyä suoraan hirvittävään vankeuteen, jotta törkeän vapaudenriiston kriteeristö voisi täyttyä heti syntymähetkellä.

Karfin perheen tapauksessa kaikki seitsemän lasta olivat kiireellisesti sijoitettuna toukokuussa 2024, kun vanhemmat hakivat heidät luvatta sijoituspaikastaan. Törkeän vapaudenriiston ei epäillä kuitenkaan alkaneen tästä päivämäärästä vaan loppuneen jo ennen sitä, eli 15. tammikuuta 2024.

Hyttinen arveleekin, että lasten elinikäisen törkeän vapaudenriiston sijaan oikeuden kirjaamille tekoajoille on yleisempi selitys.

– Poliisihan voi epäillä rikosta ja kirjata sille jonkin tekoajan, joka voi sitten tarkentua tutkinnan edetessä. Luonnollisempi selitys todennäköisesti onkin, että tekoaika täsmentyy tutkinnan aikana, Hyttinen sanoo.

Poliisi lähti vakavimmilla nimikkeillä

Poliisi on aiemmin kertonut epäilevänsä Karfin perheen vanhempia myös omavaltaisesta huostaanotosta, törkeästä ihmiskaupasta ja törkeästä pahoinpitelystä. Näistä kaksi viimeistä on ankarammin rangaistuja kuin törkeä vapaudenriisto.

Tänään poliisi kertoi, etteivät törkeän ihmiskaupan ja törkeän pahoinpitelyn kriteeristöt kuitenkaan täyttyneet Pohjanmaan käräjäoikeuden arvioinnissa. Vielä, poliisi käytännössä täsmensi.

– Käräjäoikeus katsoi, että yleiset edellytykset tai todennäköiset syyt törkeän ihmiskaupan ja törkeän pahoinpitelyn osalta eivät tässä vaiheessa täyttyneet, Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessaan.

Vakavin rikoksista on törkeä ihmiskauppa, josta minimirangaistus on kaksi vuotta ja enimmäisrangaistus kymmenen vuotta vankeutta. Törkeästä pahoinpitelystä rangaistus on vähintään vuosi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta.

Törkeästä vapaudenriistosta taas tuomitaan vähimmillään neljä kuukautta ja enimmillään neljä vuotta vankeutta.

Tyypillisesti oikeus vangitsee raskaimman rikosnimikkeen mukaan.

– Tässä tapauksessa oikeuden on varmasti ollut helpointa vangita vanhemmat törkeistä vapaudenriistoista epäiltyinä, sillä hehän ovat kiistämättä viranomaisten tavoittamattomissa lastensa kanssa, Hyttinen arvioi.