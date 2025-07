Oikeus on vanginnut kadonneen Karfin suurperheen vanhemmat

Pohjanmaan käräjäoikeus on tänään vanginnut Karfin suurperheen vanhemmat poissaolevina. Päätös mahdollistaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen.

Poliisi epäilee Karoliina ja Tommy Karfia muiden muassa seitsemän lapsensa omavaltaisesta huostaanotosta. Perhe on nykyisin kymmenhenkinen, sillä perheenäiti oli raskaana perheen kadotessa vuosi sitten ja vauva on syntynyt pakomatkan aikana.

Poliisi epäilee vanhempia omavaltaisen huostaanoton lisäksi törkeästä ihmiskaupasta, törkeästä vapaudenriistosta sekä törkeästä pahoinpitelystä. Heistä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

Nyt poliisi voi laatia perheen vanhemmista eurooppalaisen pidätysmääräyksen. Tämä mahdollistaa henkilöiden etsinnän ja mahdollisen kiinnioton myös Suomen ulkopuolella.

Poliisi kertoi perjantaina tiedotteessaan, että sen tarkoituksena on varmistaa perheen lasten turvallisuus, hyvinvointi ja oikeusturva.

– Kyseessä on poikkeuksellinen ja monitasoinen tapaus, jonka ratkaisemiseksi viranomaiset ovat tehneet pitkäjänteisesti ja huolellisesti työtä jo yli vuoden ajan, poliisi kertoi tuolloin tiedotteessa.

Kahdeksas lapsi syntynyt

MTV Uutiset tavoitti aiemmin Karfin perheen yhteyshenkilön, yhdysvaltalaisen lakimiehen Kevin Bodenin. Boden on yhdysvaltalaisen kotikoulujärjestö HSLDA Internationalin puheenjohtaja.

– Kahdeksas lapsi on syntynyt ja koko perhe voi hyvin, Boden kertoi tuolloin.

Hän totesi perheen lasten käyvän kotikoulua "siinä määrin, kuin se tässä hankalassa tilanteessa on mahdollista".

– Tärkeintä on kuitenkin, että perhe on nyt turvassa ja heillä on kaikki hyvin, Boden sanoo.

Poliisi pyytää havaintoja perheestä tai tietoja henkilöistä, jotka mahdollisesti auttavat perhettä. Havainnot voi toimittaa Pohjanmaan poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen 0295 415 501.

