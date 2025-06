Miten suurperhe on pystynyt piilottelemaan viranomaisilta yli vuoden? Poliisi pyytää vihjeitä

Poliisi kertoi eilen kaipaavansa vihjeitä kymmenhenkisestä perheestä, joka on ollut kateissa yli vuoden. Perheestä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

Ihmetystä on herättänyt se, miten seitsemänlapsinen perhe on onnistunut piilottelemaan viranomaisilta yli vuoden. Perhe on ollut kateissa 15. toukokuuta 2024 lähtien. Tuolloin vanhemmat hakivat luvatta omat lapsensa näiden sijoituspaikasta pakettiautolla.

Vanhempia epäillään omien seitsemän lapsensa omavaltaisesta huostaanotosta. Lapset olivat huostaanotettu ja sijoitettuina lastensuojelun toimesta Uuteenkaarlepyyhyn, kun teko tapahtui.

Poliisi tutkii tapausta ja etsii perhettä aktiivisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Poliisi epäilee, että perhettä saatetaan piilotella joko Pohjanmaalla, Etelä-Suomessa tai jossakin muussa Pohjoismaassa. Poliisi on ollut aktiivisesti yhteydessä myös muihin pohjoismaisiin viranomaisiin, sillä poliisi epäilee, että perhe on voinut poistua Suomesta.

Perheestä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

Ei havaintoja

Poliisi on tehnyt asiassa tutkintaa ja tiiviistä viranomaisyhteistyötä yli vuoden. Siitä huolimatta poliisi ei ole onnistunut paikantamaan lapsia tai heidän vanhempiaan.

Jos perhe olisi Suomessa, heillä saattaa olla apureita, jotka piilottelevat vanhempia ja lapsia. Suomessa on äärimmäisen vaikeaa pysytellä piilossa pitkiä aikoja.

Käytännössä tällainen piilottelu vaatii sitä, että henkilö ei voi käyttää kännykkää, sähköpostia, verkkopalveluita tai maksukortteja.

Perheestä ei ole katoamisen jälkeen löytynyt minkäänlaisia fyysisiä tai digitaalisia jälkiä. Siksi poliisi epäileekin, että perhettä piilotellaan sellaisten henkilöiden toimesta, jotka tuntevat perheen jollakin tavalla.

11:43 Lapsikaappaus voi kestää vuosia. Katso Huomenta Suomen haastattelu aiheesta.

Kymmenhenkisen perheen elättäminen vaatii resursseja, ja poliisin epäilyn mukaan perheen ympärille on muodostunut jonkinlainen tukiverkosto.

– Perusmuoto on tietysti tämä omavaltainen huostaanotto, mutta se muuttuu lapsikaappaukseksi, jos lapsi viedään ulkomaille, kertoo MTV:lle rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

– Omavaltaisessa huostaanotossa rangaistusasteikko on sakoista kuuteen kuukauteen vankeutta. Lapsikaappauksessa on paljon ankarampi rangaistusasteikko, se ulottuu sakoista kahteen vuoteen vankeutta

Jos perheellä on apureita, voi avustaja myös syyllistyä rikokseen.

– Tällöin kyseeseen voisi tulla avunanto omavaltaiseen huostaanottoon tai lapsikaappaukseen. Tai sitten rikoksentekijän suojeleminen.

Näissä rangaistus on lievempi kuin varsinaisessa päärikoksessa.

Kuvat poikkeuksellisesti julki

Poliisi teki erittäin harvinaisen ratkaisun ja julkaisi eilen perheen vanhempien kuvat ja nimet. Poliisi päätyi ratkaisuun lasten turvallisuuden varmistamiseksi ja rikostutkinnan edistämiseksi.

Perheeseen kuuluvat vanhemmat Karoliina ja Tommy Karf sekä seitsemän lasta, jotka ovat syntyneet vuosien 2007 ja 2021 välillä. Katoamishetkellä Karoliina Karf oli raskaana.

Poliisi pyytää havaintoja perheestä tai tietoja henkilöistä, jotka mahdollisesti auttavat perhettä. Havainnot voi toimittaa Pohjanmaan poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen 0295 415 501.

Viranomaisten ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että perheen lapset saavat kaiken sen avun, tuen ja turvan, johon heillä on oikeus.