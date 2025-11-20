



Auerin 12-vuotias poika kertoo valmistaneensa isänsä "kuolinjuhlissa" nuudelilla täytettyä kakkua – MTV seuraa Auer-käräjillä kuullaan tänään Anneli Auerin 12-vuotiaan pojan kertomuksia videolta. Kuvassa oikealla Auerin puolustusasianajaja Markku Fredman. Lehtikuva Julkaistu 20.11.2025 08:54 (Päivitetty 13 minuuttia sitten ) Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi Turun oikeustalolla jatketaan tänään torstaina Auer-käräjiä. Tänään oikeuden on tarkoitus jatkaa videoiden katsomista, joissa Anneli Auerin 12-vuotias poika kertoo kauheista tapahtumista. MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäsittelyä Turun oikeustalolla. Tiedot päivittyvät tähän juttuun. Oikeuspsykologin 12-vuotiaalle pojalle tekemät haastattelut on kuvattu ammattilaisten toimesta vuonna 2011. Eilen oikeus kuuli aikuistunutta poikaa henkilökohtaisesti oikeussalissa. Poika on nyt 26-vuotias. Epäiltyjen rikosten aikaan hän oli 8–9-vuotias. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on nyt kuullut todistajina kaikkia kolmea Auerin nuorinta lasta, jotka kertoivat lapsina äitinsä, tämän ex-miesystävän ja vanhimman siskonsa tekemistä karmeista rikoksista. Aikuistuttuaan kaikki kolme Auerin nuorinta lasta ovat peruneet lapsuudenaikaiset puheensa ja väittävät nyt, ettei mitään rikoksia koskaan tapahtunut. Lasten mukaan kertomukset äidin, tämän ex-miesystävän ja vanhimman siskon kauheista teoista syntyivät sijaisvanhempien painostuksesta. Keskiviikkona Auerin poika kuvaili koskettavassa kuulemisissaan sisarusten ankaria oloja sijaisvanhempien luona, jossa heidät oli eristetty kaikista muista ihmisistä ja ainoa keino saada hellyttää oli pyrkiä miellyttämään sijaisvanhempia. Pojan mukaan sijaisvanhemmat kyselivät "pakkomielteisesti" tuntikausien selvittelytilaisuuksissa milloin kenenkin syyllisyydestä, kunnes lapset murtuivat ja myönsivät asioiden menneen sijaisvanhempien kertomalla tavalla. Kun syyttäjä kysyi, miten pienet lapset pystyivät antamaan muistamaan ja toistamaan tarinat niin uskottavasti viranomaisille, poika vetosi lasten lahjakkuuteen. Hän kertoi, että oli itse ollut aina hyvä koulussa ja pystyi muistamaan asioita. Pojan mukaan hänen keskiarvonsa yläkoulussa oli 9,2. Lisäksi pojan mukaan lasten muistamiseen vaikutti "hirveä paine", jota lapset kokivat yrittäessään toimia. Auerin toiseksi nuorin tytär todisti viime viikon torstaina oikeudessa. Sitä edeltävällä viikolla oikeus kuuli Auerin nuorinta tytärtä. Ensi viikolla oikeuden on tarkoitus kuulla Auerin vanhinta tytärtä, joka on alusta saakka kertonut, ettei perheen lapsiin ole koskaan kohdistettu syytteiden mukaisia vakavia väkivalta- ja seksuaaliväkivaltatekoja. Auer ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukka (aiemmalta nimeltään) ovat suorittaneet jo tuomionsa väkivalta- ja seksuaalirikoksista, joista syyttäjä vaatii heille nyt rangaistusta. Syyttäjän mukaan rikosten uhreja ovat Auerin lapset. Auer tuomittiin aikoinaan 7,5 vuoden ja Kukka 10 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.





Jos oikeus tuomitsee heidät syyllisiksi, he eivät joudu enää vankilaan, syyttäjä tyytyy aiempaan tuomioon. Jos oikeus vapauttaa heidät syytteistä, he ovat oikeutettuja hakemaan korvauksia syyttömänä vankilassa istumastaan ajasta.

Kello 10.04

Nyt katsotaan seuraavaa videota. Poika kertoo mustasta raamatusta, hiiruhreista ja siitä, miten häntä viilleltiin ja haavoista tullut veri otettiin purkkiin. Poika osoittaa sormellaan, mihin häntä viillettiin.

Pojan mukaan Anneli piti kiinni ja isosisko viilsi. Pojan verellä kaksikko piirsi numerosarjan 666. Myös Jukan tuhkalla piirettiin sama numero.

– Ne otti tuhkaa lusikalla ja piirsi sitten sormella sillä. Sitten ne otti siskoltani verta ja piirsi silläkin, poika kertoo.

Pojan mukaan häntöä on viilletty "vaikka kuinka monta kertaa".

– Annu (äidin lempinimi) ei koskaan viillellyt, isosisko viilteli. Annu löi mua naamaan tosi kovaa ja mä sain kotiarestia, enkä mä saanut mihinkään mennä, poika kertoo.

– Ainakin kerran viikossa se löi. Löi muitakin sisaruksia, mutta ei isosiskoa. Nuorinta siskoa en ole nähnyt lyövän. Mutta se on ottanut niitä näin (näyttää, että hiuksista ilmaan) ja sitten paiskannut maahan.

Psykologi kysyy, olivatko tytöt tehneet jotain väärin. Poika sanoo, etteivät nämä tehneet mitään.

– Kerran mä joutusin olee kaksi viikkoa koulusta pois, kun Annu löi mua kummallekin poskelle. Yleensä se teki niin kesällä, että ne ehtii paranee ennen kuin mennään kouluun.

Poika kertoo, että äiti on lyönyt häntä monta kertaa niin, että häneltä on tullut verta nenästä. Sitten veri on kerätty purkkiin. Isä ei ole lyönyt poikaa, joskus on kuitenkin tukistanut.

– Sitten Anneli on sanonut, ettei Jukkaa ole ollut olemassakaan, että me ollaan kuviteltu koko ukko, poika kertoo.

– Ja sitten se sanoi sitä terapiaksi. Jouduin olee siinä huoneessa kahdestaan monta tuntia ja sitten se sanoi, että ei Jukka ole kuollut, että se on vaan muualla.

Kello 9.52

Syyttäjät ehdottavat, että videotallenteella hypättäisiin nyt pätkä yli, koska pojan haastattelu ei näiltä osin liity nyt käsiteltäviin väkivalta- ja seksuaalirikoksiin. Puolustus toteaa, että he miettivät asiaa ja palaavat siihen myöhemmin.

Oikeus toteaa, että voidaan hypätä eteenpäin tallenteilla.

Vuorossa on uusi haastatteluvideo, jonka keskelle oikeussalissa hypätään kylmiltään. Videota on tarkoitus katsoa vain muutaman minuutin matkalta.

Pojalta kysellään nauhalla isän kuolinpäivänä järjestetyistä "kuolinjuhlista", josta hänen pikkusisaruksensakin ovat kertoneet.

– Isosisko meni sinne Annun (äidin lempinimi) huoneeseen ja käski meidät kaikki sinne. Meidän piti tuoda niille aamupalaa sänkyyn ja sitten ne sanos, että meidän piti askarrella niille lahjat ja onnitella niitä ja tehdä niille ruokaa, poika kertoo.

– Sitten semmoinen sydänsuklaarasia, sitten tein semmosen kakkupohjan ja leikkasin sen halki ja laitoin sinne sisään nuudelia. Kun ne halusivat nuudelikakun. Ne söi sen ja siinä päällä oli spray-kermaa. ne sanos, että se on paras kakku, mitä ne on ikinä syöneet.

Poika kertoo, että sitten perhe leikki kuningatar- ja prinsessaleikkiä.

– Että me oltiin niiden orhia ja niillä oli kruunut. Meidän piti hakee kaupasta kaikkia lahjoja. Me pelättiin niitä, me oltais saatu muuten kotiarestia ja Anneli olisi lyönyt meitä ja isosisko olisi viillellyt meitä.

Kello 9.38

Poika kertoo videolla oikeuspsykologille hieroglyfeistä. psykologi kysyy, milloin Anneli Auer opetti lapsilleen, etteivät nämä saisi kertoa tapahtumista psykologeille tai sosiaalityöntekijöille.

– Ekan kerran se oli Halisissa (perheen koti Turussa). Se tuli ja otti mua niskasta kiinni ja sanoi, että sosiaalityöntekijöille ja psykopaateille (poika käyttää tätä sanaa) ei saa kertoa mitään murhasta, poika kertoo.

Psykologi kysyy, on äiti pyytänyt poikaa kertomaan jonkun tarinan murhatapahtumista. Poika kertoo, että äiti on pyytänyt kertomaan tarinan ulkopuolisesta murhaajasta, joka tuli taloon murhaamaan perheen isän eli Jukka S. Lahden.

Psykologi kysyy, onko äiti uhannut lapsia.

– Joo, että se lyö meitä tai tappaa meidät. Isosiskoa se ei ole uhannut, poika kertoo.

Poika kertoo, että isosisko on kiristänyt äitiä.

– Mä en tiedä mistä, mutta luulen, että Jukasta. Luulen, että se kiristää, että se laulais muuten siitä, poika kertoo.

Kello 9.29

Tekninen tauko on ohi, oikeudenkäynti jatkuu.

Kello 9.22

Uusi yritys videoiden kanssa.

Ensin kuului ääni, mutta kuvaa ei näkynyt. Sitten näkyi kuva, mutta ääntä ei kuulunut. Oikeus päättää pitää viiden minuutin teknisen tauon.

Kello 9.19

Oikeussalissa keskustellaan jälleen siitä, onko kaikki videot syytä katsoa. Auerin puolustaja Markku Fredman toteaa, että pojan murhaa koskevat kertomukset on todettu Vaasan hovioikeudessa valheeksi, joka ei vastaa teknistä tutkintaa.

– Oikeuden olisi hyvä katsoa videot nähdäkseen, että näin hyvin poika valehtelee isänsä murhaan liittyvistä asioista, Fredman sanoo ja lisää, että tällöin pojan kertomaa väkivalta- ja seksuaalirikoksista voitaisiin verrata pojan kiistatta valheeksi todettuihin puheisiin.

Tällaisia kohtia isän murhaan liittyen ovat olleet muiden muassa hiekan heittäminen silmiin ja vasaralla lyöminen.

Nyt oikeussalissa on teknisiä ongelmia, eikä videota saada pyörimään.

Kello 9.10

Oikeudenkäynti alkoi.

Kello 8.53

Hyvää huomenta lumisesta Turusta!

Oikeudenkäynnin pitäisi alkaa tänään kello 9. Tänään oikeuden on tarkoitus katsoa videoita, joissa oikeuspsykologi haastattelee Anneli Auerin 12-vuotiasta poikaa.

Oikeus on arvioinut etukäteen, että päivän urakka on kuusi tuntia näitä vuonna 2011 tehtyjä haastattelutallenteita.

Poika on vanhin Auerin kolmesta nuorimmasta lapsesta, jotka alkoivat aikoinaan sijaisvanhemmillaan asuessaan kertoa kauheuksista, joita olivat kertomuksensa mukaan kokeneet äitinsä luona asuessaan.