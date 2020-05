Viisi osastohoidossa ollutta potilasta kuoli Laakson sairaalan koronavirusepidemian takia: "He ovat olleet varsinaisesta taudistaan jo toipumisvaiheessa"

Koronaviruksen raju leviäminen aiheutti potilaiden kuolemia helsinkiläissairaalassa.

– Valitettavasti meillä on ollut potilaita, jotka ovat saaneet osastolla tartunnan ja menehtyneet siihen. He ovat olleet siitä varsinaisesta taudistaan jo toipumisvaiheessa, mutta saaneet sitten koronatartunnan. Tällaisia potilaita on ollut viisi Laakson sairaalassa, Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen kertoo.

Ensimmäiset henkilökunnan tartunnat ajoittuivat maaliskuun loppuun. Viime viikolla Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi, että Laakson sairaalan työntekijöillä on todettu 69 koronavirustartuntaa. Nyt uusia tartuntoja ei ole enää tullut.

– Näyttää siltä, että epidemia sairaalassa on onneksi nyt saatu hallintaan. Pidämme tietenkin vielä varotoimia päällä, Pikkarainen kertoo.

Syy yhä epäselvä

Heti viime viikolla sairaalassa päätettiin testata kaikki oma henkilökunta ja ihmiset, jotka käyvät satunnaisesti töissä sairaalassa. Kaikkiaan näitä ihmisiä on 1100.

– Se oli uskomaton ponnistus, mutta se on nyt tehty. Testauksissa saatiin muutamia positiivisia yllätyslöydöksiä, eli sieltä löytyi oireettomia taudin kantajia. Heitä oli alle kaksi prosenttia.

Koronatartuntoja todettiin Laakson sairaalassa useammalla eri osastolla eikä eri osastojen kesken löydetty yhtä yhteistä nimittäjää. Syy koronaviruksen voimakkaaseen leviämiseen sairaalassa on siis epäselvä.

Sairaalassa on myös varmistettu, että hoitohenkilökunta suojaa itsensä riittävällä ja oikealla tavalla .

– Näyttää siltä, että koronaosastoilla on ollut oikeanlaiset suojaukset ja niitä on käytetty oikein. Lähikontakteissa on ollut käytössä voimakkaampi FFP2-suusuojain.

Oireet hyvin monenlaisia

Johtajalääkärin mukaan sairaalassa on opittu, että koronaviruksen aiheuttaman taudin oireet voivat olla täysin muuta kuin kuumeinen hengitystieinfektio.

Laakson sairaalan henkilökunnan tautimuodot ovat olleet lieviä ja pääsääntöisesti niitä on hoidettu kotona. Osa henkilökunnasta on vielä karanteenissa, mutta suurin osa on jo palannut töihin.

Rajusta koronaviruksen leviämisestä huolimatta tunnelma Laakson sairaalassa on ollut johtajalääkärin mukaan rauhallinen ja ammattimainen.