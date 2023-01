Kansansähköauto laitetaan täysin uusiksi – tältä näyttää seuraavan sukupolven Hyundai Kona

Hyundai on ilmoittanut uudesta Konasta. Se jatkaa voimansiirtoversioina myös polttoainetta käyttäviä moottoreita, mutta uuden sukupolven Konan suunnittelun lähtökohtana on toiminut täyssähkömalli .

Uutuuden pituus on 4 355 millimetriä, mikä on 150 milliä edellismallia enemmän. Akseliväli on kasvanut 60 millimetriä.