Ozzy Osbourne on kuollut

Rock-legenda Ozzy Osbourne, oikealta nimeltään John Michael Osbourne, on kuollut, kertovat mediat.

Osbourne oli kuollessaan 76-vuotias. Hänen kuolemasta kertoi Sky Newsin mukaan tämän perhe lausunnossa.

– Sanat eivät riitä kuvaamaan suruamme, kun joudumme kertomaan, että rakas Ozzy Osbourne on menehtynyt tänä aamuna. Hän oli perheensä ympäröimänä ja rakkauden saattelemana, lausunnossa sanotaan.

Osbourne jättää jälkeensä vaimonsa Sharonin sekä heidän lapsensa Aimeen, Kellyn ja Jackin, samoin kuin kaksi vanhempaa lastaan, Jessican ja Louisin, jotka ovat hänen ensimmäisestä avioliitostaan Thelma Rileyn kanssa, sekä lapsenlapsensa.

Osbourne syntyi 3. joulukuuta 1948 Birminghamissa, Englannissa. Hän nousi kuuluisuuteen heavy metal -yhtye Black Sabbathin keulahahmona. Yhtyeen hän perusti vuonna 1968 yhdessä Tony Iommin, Geezer Butlerin ja Bill Wardin kanssa.

Osbourne teki myös menestyksekkään soolouran.

Viimeinen konsertti pari viikkoa ennen kuolemaa

Ozzy Osbourne konsertoi viimeistä kertaa Black Sabbathin kanssa 5. heinäkuuta Birminghamissa.

Keikka keräsi valtaisan määrän tuottoa kolmeen eri hyväntekeväisyyskohteeseen. Tuotoilla tuettiin Cure Parkinson’s -järjestöä, Birminghamin lastensairaalaa, Acorn Children's Hospicea -järjestöä ja Aston Villan tukemaa lastenhoitokotia.

– On aika palata alkuun. Minun on aika antaa takaisin paikalle, missä olen syntynyt. Kuinka siunattu olenkaan, että saan tehdä sen rakkaiden ihmisten avulla. Birmingham on metallin todellinen koti. Birmingham ikuisesti, Ozzy sanoi, kun konsertti julkistettiin helmikuussa.

Uransa aikana Osbourne pääsi sekä Music Hall of Fameen että Rock and Roll Hall of Fameen, sekä Black Sabbathin jäsenenä että sooloartistina.

Terveydellisiä haasteita

Osbournella diagnosoitiin Parkinsonin tauti vuonna 2003. Hän ei pystynyt kävelemään ja oli kärsinyt viime vuosina useista terveydellisistä vaikeuksista.

Vuonna 2023 Osborne sanoi Rolling Stone UK:lle antamassa haastattelussa, että ei pelkää kuolemaa.

– En halua elää pitkää, tuskallista ja kurjaa elämää. Pidän ajatuksesta, että jos sinulla on parantumaton sairaus, voit mennä paikkaan Sveitsissä ja hoitaa sen nopeasti kuntoon. Näin isäni kuolevan syöpään, Osbourne sanoi haastattelussa.