Tässä on vuoden merkittävin autouutuus Suomessa – yleisön suosikiksi nousi tyystin toisenlainen malli

Ykköskriteerinä rahalle saatava vastine

Finaalikuusikosta Mercedes-Benz EQE, Renault Megane E-Tech ja Volkswagen ID. Buzz ovat täyssähköautoja. Kia Niron saa hybridinä, lataushybridinä ja sähköautona. Opel Astra on toistaiseksi joko polttomoottorinen tai lataushybridi, mutta täyssähköinen versio on tulossa markkinoille ensi kesänä. Skoda Fabia on finalisteista ainoa, jonka voimalinjaan ei ole tarjolla minkäänlaisia sähköapuja.