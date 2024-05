Asiat, jotka putkiasentaja kehottaa tarkastamaan kotona säännöllisesti – muuten luvassa voi olla iso lasku: "Puhutaan aika mittavista euroista"

Toimimalla etukäteen voi estää putkien jäätymisen

Esimerkiksi rintamamiestaloissa putkien jäätyminen talvisin on tyypillinen huoltotilanne.

Ylipäätään yleinen tietous järjestelmien kunnosta on Mäkisen mukaan tärkeää.

"Puhutaan aika mittavista euroista vuositasolla"

Pientalojen kohdalla viemärin käyttö ja kemiallinen rasitus niissä on kuitenkin melko vähäinen, jotta niihin pitäisi kulumisen vuoksi puuttua.

– Jos siellä on teräsputkea, niin vääjäämättä se syöpyy. Elikkä jos näkee, että on teräsputkia vesijohdoissa, on syytä pohtia, missä kunnossa ne ovat, Mäkinen neuvoo.