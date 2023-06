Kangaspuro MTV:lle: Wagner-kapina kertoo paljon Putinin asemasta – kansan reaktio Kremlin suuri huoli

– Venäjä on myös tappanut omia sotilaitaan sotansa nimissä melko surutta. Voisi siis sanoa, että sitä satoa niitetään nyt, Kivimäki kommentoi.

Kangaspuro: Venäjän kannalta äärimmäisen huolestuttavaa

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtajan Markku Kangaspuron mukaan tilanne on Putinille haaste. Samalla kapina on venäläisille osoitus siitä, että sota ei etene niin hyvin ja Putinin asema ei ole niin vankka, mitä on annettu ymmärtää.