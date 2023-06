Wagnerin kapina luo Ukrainalle tilaisuuden iskeä – Pekka Toveri: "Heikko tilanne venäläisille"

Wagner-palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni Prigozhinin aloittaman aseellisen kapinan seurauksena Wagner on vallannut vahvistetusti ainakin Rostovin alueen pääkaupungin Donin Rostovin. Prigozhin on sanonut menevänsä "Moskovaan asti", mikäli Venäjän asevoimien johto ei saavu Rostoviin, ja vannonut menevänsä loppuun saakka johdon syrjäyttämisessä.

Kriittinen tilanne on saanut monet miettimään, miten vastahyökkäksensä aloittanut Ukraina suhtautuu tilanteeseen. Toistaiseksi se on ollut tarkkaavaisella kannalla, kuten alla oleva puolustusministeriön twiitti osoittaa: "Me tarkkailemme".

Otollinen tilaisuus

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että Ukrainalla on nyt otollinen tilaisuus.

– Mikäli taistelut lähtevät käyntiin [Venäjän sisällä], niin se sitoo Venäjän asevoimia merkittävästi, ja heikentää mahdollisuuksia rintamalla.

Toveri kertoo, että Ukrainassa sotaa johtava pääesikunta sijaitsee nimenomaan Donin Rostovin miljoonakaupungissa, joka on nyt Wagnerin hallinnassa.

– Toistaiseksi Prigozhin on väittänyt, ettei puutu Ukrainaa vastaan suoritettaviin operaatioihin, mutta totta kai aseellisen taistelun tapahtuessa esikunnan toimintakin lakkaa ja se heikentää mahdollisuuksia koordinoida taisteluja Ukrainassa.

"Heikko tilanne venäläisille"

Toverin mukaan Ukrainalla on sotilaallisesti hyvä tilaisuus iskeä, kun Venäjän rintamajoukoissa on epäilyjä siitä mitä tehdä, ja mahdollisessa Ukrainan läpimurron sattuessa reservejä ei juuri ole paikkaamaan sitä.

Läpimurtoa on Toverin mukaan yritetty useita viikkoja, mutta se on ollut haastavaa koska puolustuslinjat on hyvin linnoitettu ja miinoitettu.

– Tähän asti Ukrainan eteneminen on ollut hidasta, mutta toisaalta iso osa reserveistä on yhä irti taisteluista, joten sillä on voimaa laittaa iso jyrä päälle, Toveri kertoo.

Hän uskoo, että läpimurto on mahdollinen, jos Venäjä alkaa joksikin aikaa rakoilemaan.