Mitä Wagnerin kapina tarkoittaa Suomelle? – "Venäjä on kaaoksen tilassa"

Jevgeni Prigozhinin johtama Wagner-palkkasotilasjoukko on johtajansa mukaan saanut vallattua lauantaina Rostovissa Lounais-Venäjällä tärkeän sotilastukikohdan. Wagner-pomo on ilmoittanut joukkojensa aikeista edetä Moskovaan ja kaataa Venäjän puolustusministeriö.

– En kuitenkaan tässä vaiheessa ihan ensisijaisena tulevaisuudenkuvana pitäisi. Mutta Venäjä on ollut melkoisessa turbulenssissa jo pitkän aikaa, ja tämä on yksi ilmentymä siitä.

Venäjä "kaaoksen tilassa"

– Kansalaisille on haluttu tarjota mielikuvaa, että vahva johtaja on vakauden tae. Noh, nyt heillä on vahva johtaja, mutta onko Venäjä vakaa? Ei ole, Venäjä on kaaoksen tilassa, Kivimäki kommentoi.