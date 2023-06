Putin myönsi puheessaan: Tilanne on vaikea – "Prigozhin on pettänyt Venäjän"

Putin sanoi puheessaan, että tilanteessa on kyse "aseellisesta kapinasta, ja Wagner-joukot syyllistyvät maanpetokseen. Kaikkia Venäjän armeijaa vastaan asein nousevia tullaan rankaisemaan.

Putin: Tilanne vaikea

Putin myönsi televisiopuheessaan, että tilanne Rostovissa Etelä-Venäjällä on vaikea.

Putinin mukaan Prigozhin on "pettänyt Venäjän" kunnianhimonsa ajamana. Prigozhin on uhannut kaataa Venäjän sotilasjohdon, jota hän on arvostellut Ukrainan sodan huonosta johtamisesta.