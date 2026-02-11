Eero Hirvonen sai olympiapronssinsa jälkeen puhelun Suomen tasavallan presidentiltä. Yhdistetyn huippu puhui Alexander Stubbista painavin sanoin.

MTV Urheilu oli suomalaismediasta paikan päällä todistamassa, kun Eero Hirvonen sai mitalistien kansainvälisen lehdistötilaisuuden jälkeen puhelun Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbilta.

Hirvonen oli juuri saavuttanut uransa ensimmäisen arvokisamitalin, yhdistetyn olympiapronssin Val di Fiemmessä. Se oli myös Suomelle Milano-Cortinan kisojen ensimmäinen mitali.

– Tänään vähän hymyilyttääkin jo, Hirvonen sanoi puhelussa Stubbille.

Hirvonen nousi kilpailun loppuhetkillä norjalaisen kultamitalisti Jens Lurås Oftebron ja Itävallan hopeamies Johannes Lamparterin tuntumaan, mutta ei päässyt aivan aiemmin karanneen kärkikaksikon kantaan. Eroa hopeaan jäi 1,5 ja kultaan 2,5 sekuntia.

– Se oli muutamaa työntöä vajaa, että olisi päässyt ainakin loppusuoralle imussa. Ei ole sillä tavalla jossiteltavaa tuossa kyllä, Hirvonen kävi presidentille läpi kilpaa mitaleista.

Suomalainen kertoi presidentille elämänsä jatkuvan samalla tavalla kuin se olisi jatkunut ilmankin mitalia.

– On se hieno palkinto, hän tuumi tuoreesta saavutuksestaan perään.

Kiitti Herolaa

Hirvonen sai sohjoladulle käyttöönsä yhden Ilkka Herolan hyvin toimineista suksipareista.

– Ainakin saa kiittää sitä, että "Ilun" hyvillä suksilla hiihdin.

Herola oli kisassa viides.

Hengähdystä

Tämän päivän kisassa 10 kilometrin hiihtoa edelsi hyppääminen normaalimäestä. Ensi viikon tiistaina yhdistetyn miehet hyppäävät seuraavassa kilvassaan isosta mäestä.

– Jos vähän aikaa hengähtää, Hirvonen totesi presidentille.

Hän sanoi puhelun aikana myös saaneensa itsevarmuutta.

"Se kertoo paljon"

Hirvonen sanoi puhelun jälkeen, että on hienoa, että Suomella on urheilusta kiinnostunut presidentti. Hän korosti myös painavin sanoin, ettei Stubb ole henkilö, joka soittelee vain menestyksen hetkellä.

– Nämähän ovat niitä hetkiä, jolloin tuollaiset jutut näkyvät mediassa, kun soitetaan tällaisessa tilanteessa. Häneltä olen kuitenkin saanut viestiä jo ennen presidenttiyttä ja myös vaikeiden vuosien aikana.

– Se ei ole pelkästään sitä, että tässä halutaan menestyksestä pelkästään onnitella, vaan siellä on myös tsempattu heikompina hetkinä sieltä puolelta. Se kertoo paljon.

