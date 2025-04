KalPan erikoisratkaisu osoittautui kultamunaksi – kaikki lähti Sami Kapasesta: "Se räjähti"

Kun Sami Kapanen palasi aikanaan SM-liigan KalPaan NHL:stä, kiinnostus häntä kohtaan oli valtaisaa. Samaan aikaan kuopiolaisseurassa alettiin myydä pelaajien käyttämiä pelipaitoja, mikä jouduttiin viemään Sami Kapasen tapauksessa ihan uudelle tasolle.

KalPan tämän kauden menestys on kiihdyttänyt seuran fanituotteiden myyntiä roimasti. Muutenkin kuopiolaisseurassa on tehty pitkään vahvaa työtä fanituotteiden osastolla. Esimerkiksi niin sanotut NHL-pipot otettiin Kuopiossa myyntiin NHL-seura Edmonton Oilersin piposta mallia ottaen. KalPassa keksittiin myös alkaa myydä pelaajien peleissä käyttämiä pelipaitoja.

– Tämmöinen käsitys minulla on, että olimme ensimmäinen liigaseura, joka toi mahdollisuuden ostaa game worn -paitoja kesken kauden ihan kenen tahansa pelaajan päältä, sanoo Jarkko Huttunen KalPasta.

Sami Kapanen palasi NHL:stä Kuopion KalPaan kaudeksi 2008-2009, ja silloin game worn -paitojen kysyntä lähti äkkijyrkkään nousuun.

– Silloin vuonna 2008 se räjähti. Hän pelasi joka ikisen noin 70 ottelusta eri paidalla, Huttunen muistelee poikkeuksellista kiinnostusta suomalaishuipun paitoihin.

Kapanen itse osaa kertoa vielä hurjempaa faktaa.

– Joissain pudotuspeleissä taisi olla 2-3 paitaa per peli. Joihinkin peleihin paitoihin oli numeroitu numerot 1, 2 ja 3 erää kohden, Kapanen muistelee.

Ei pelkästään fanit, vaan myös media oli erittäin kiinnostunut NHL:stä palanneen supertähden tekemisestä.

– Oli aika hulabaloota ja kaaosta se ensimmäinen vuosi Suomeen paluun myötä. Mediahuomio oli poikkeuksellisen isoa, Kapanen sanoo.

Game worn -paidan ostaja pääsi myös pelien jälkeen tapaamaan suomalaistähteä.

– Siinä oli nimmarin kirjoitus ostajan läsnäollessa, yhteiskuva ja pieni ajatustenvaihto. Koitettiin hoitaa se mahdollisimman tyylikkäästi ja laadukkaasti. Muistijäljen herättäminen oli ideana ja paitoja meni kauden aikana paljon.

– Hyvin laajalla skaalalla ja erilaisilla taustoilla olevia henkilöitä tuli tavattua. Kaikenlaisia kohtaamisia on ollut, mutta itselle ihan mielekkäitä, Kapanen muistelee.

"Enemmän kiekkoisä"

4:02 Ällistyttävää: KalPa takoi neljä maalia reilussa kahdessa minuutissa 3. finaalissa.

Kapasen paitoja näkyy KalPan katsomossa tänäkin päivänä, osa on isä Samin ja osa hänen poikansa Konsta Kapasen, joka pelaa tämän hetken joukkueessa. Vaikka Sami Kapanen ei ole enää töissä KalPassa tai toimi seuran omistajana, seuraa hän silti tarkasti joukkueen tekemistä.

– Kyllä omien pelien rinnalla olen katsonut koko kevään pudotuspelejä ja KalPa-sarjaa erityisesti Konstan myötä.

– KalPa on edelleen lähellä sydäntä, ja siinä on pitkään ollut mukana. Se on organisaatio, jota kautta pääsin ammattikiekkoon kiinni. Olin omistajana 17 vuotta, eivätkä ne tietyt tuntemukset mihinkään katoa, mutta nyt kun on toisessa organisaatiossa töissä, on pieni käsijarru päällä, Kapanen sanoo.

Siihen Kapanen ei ota kantaa, miten KalPa pelaa, tai miten sen pitäisi pelata, mutta oman pojan otteet ovat ilahduttaneet.

– Elää peliä oman pojan kautta ja toivoo hänelle onnea ja menestystä. Ilolla olen seurannut Konstan pelaamista, hän on ollut todella energinen ja antanut joukkueelle paljon – paljon hyviä asioita on pystynyt toteuttamaan jäällä.

Konsta Kapanen on esiintynyt finaaleissa todella pirteästi. Vauhdikas hyökkääjä on kellottanut varsinkin KalPan voitoissa isot minuutit, ensin reilut 18 minuuttia ja viimeisimmässä 8–1-voitossa yli 20 minuuttia jääaikaa. Viimeisessä ottelussa Kapaselle merkittiin myös yksi syöttöpiste.

– Huomaan, että enemmän keskittyminen menee siihen hänen pelinsä seuraamiseen ja suoritustensa katsomiseen, kuin että valmentaja-analyysiä tekisi. Koittanut olla enemmän kiekkoisä, joka seuraa oman pojan tekemistä.

KalPa ja SaiPa kohtaavat seuraavan kerran keskiviikkona neljännessä finaalissa Lappeenrannassa. Ottelun voi katsoa MTV Katsomosta klo 16.30 alkaen.