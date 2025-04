Hurja tieto KalPasta

Se, että KalPa pelaa tämän kevään finaaleissa, ei ollut niin suuri yllätys kuin se, että sen vastustajana toimii SaiPa. KalPa on jauhanut nöyrästi omaa juttuaan jo vuosikymmenten ajan. Urheilupuolen tuoreen menestysnousun lisäksi KalPan talouspuolelta kuuluu hurjia uutisia.

Pitkäjänteisyys. Se on avainsana, kun puhuu Kalevan Pallosta eli KalPasta. Kuopiossa on pelattu vuosikymmenten ajan samantyyppistä jääkiekkoa. Eli juonikasta, savolaista hokia – vain pienin vivahde-eroin.

– KalPa on määrittänyt selkeästi sen, että millaista jääkiekkoa se pelaa, kuka ikinä sitä valmentaa. Ja minkä tyyppisiä pelaajia seuraan tulee. Jos vertaa vaikka JYPiin, missä vedettiin ensin ruotsalaista pelipaikatonta jääkiekkoa ja sitten perään tuli Petri Matikainen luotsiksi... ei KalPan puolella tarvitse miettiä sitä, että minkälaista jääkiekkoa siellä jauhetaan. Ei KalPassa tehdä tuollaisia muutoksia. Valmentaja tulee aina KalPan pelitapaan, MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi perkaa.

7:55 Kuka on KalPan DNA:n isä? MTV Urheilu selvitti

Jatkuvuus on olennainen juttu, kun puhutaan KalPasta.

– Jokunen vuosi sitten, kun olimme sarjassa 11. ja jäimme pleijareiden ulkopuolelle, silloin ulkokehältä tuli valtavasti painetta ja puhuttiin siitä, että tarvitaan isoja muutoksia ja että pitää tehdä sitä sun tätä. Olimme siinä vaiheessa kylmänviileitä, analysoimme ja luotimme siihen runkoon, mikä meillä oli. Maltoimme ja hyväksyimme sen, että urheiluun kuuluvat myös ne vaiheet, kun tulee virheitä. Aina ei voi pärjätä, KalPan urheilujohtaja Anssi Laine perkaa seuran isoa kuvaa.

Laine, 43, on toiminut KalPan urheilupuolen päällikkönä viiden kauden ajan. Ennen tätä hän toimi vuosien ajan KalPan juniorijoukkueiden, Liigassa KalPan apuvalmentajana ja hetken aikaa myös KalPan päävalmentajana.

– Kun aloitin tässä pestissä, sanoin, että meidän toimintamme, meidän pelaamisemme ja meidän valmennuksemme pitää olla sillä tasolla joka vuosi, että jollain kaudella sinne saattaa se piikki sattua. Eli se, että voimme voittaa vaikka mestaruuden, kunhan perustoiminta on riittävän laadukasta ja se kehittyy koko ajan. Silloin tulee niitä vuosia, kun on mahdollisuus voittaa koko homma. Toivottavasti pystymme kasvamaan seurana niin, että piikkikausia tulee mahdollisimman usein, Laine perkaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kuopion Olvi Areena tupaten täynnä väkeä.NIKLAS PEHKONEN

Kovaa kasvua

Kun katselee KalPan nykyjoukkueen runkoa, lähes kaikki sen avainpelaajat ovat pelanneet seurassa useamman kauden ajan. KalPa on pystynyt kehittämään omia junioreitaan niin, että heistä on tullut vastuunkantajia Liigan puolella.

Osa on tullut muualta, mutta monen kohdalla yhtenevä seikka tulee itse tarinasta. KalPa ei ole hakenut pikavoittoja, vaan se on uskonut omaan hommaansa.

– Tässä nykyjoukkueessa on paljon sellaisia pelaajia, joille syystä tai toisesta KalPa merkkaa paljon. Seurasta välitetään ja se on tiivistänyt tuon ryhmän tosi yhtenäiseksi. Kaiken lisäksi nyt jalkeilla oleva runko on ollut pitkään kasassa. Maltti on kasvanut ja olemme antaneet aikaa sille, että oikea hetki voi tulla kohdalleen, KalPan urheilupomo Laine pohjustaa.

Nyt KalPa on ison hetken äärellä, sillä se johtaa maanantain kolmannen ottelun jälkeen kevään finaalisarjaa SaiPaa vastaan voitoin 2–1.

Sen lisäksi, että KalPalla kulkee kaukalossa, sillä kulkee myös kaukalon ulkopuolella.

– Jos miettii finaaleiden ensimmäistä kotipeliä, taisimme tehdä siinä kaikkien aikojen myyntiennätyksen, KalPan toimitusjohtaja Toni Saksman myhäilee MTV Urheilulle Kuopiossa.

– Silloin kun runkosarja päättyi, joku kysyi, että olisiko ollut kiva pelata pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella ja tehdä isompi tulos. Olin ainakin itse todella tyytyväinen siihen, että olimme neljän joukossa. Nyt mennään urheilu edellä ja pyrimme saamaan mestaruuden Kuopioon. Se, että paljonko jää plussaa viivan alle, on täysin toisarvoinen asia, Saksman jatkaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

KalPa saattoi juhlia maanantain finaaliottelussa, kun se takoi kahdeksan maalia SaiPan verkkoon.NIKLAS PEHKONEN

Tosin. Saksman pystyy läväyttämään kovan faktan pöytään, kun puhutaan KalPan talouspuolesta.

KalPa lähestyi jo edellisellä tilikaudellaan sen mittaluokassa hurjaa 10 miljoonan euron rajapyykkiä.

Miltä tällä hetkellä näyttää, ylittyykö tuo raja?

– Kyllä ja menee yli. Saattaa olla niin, että menee jopa seuraava miljoona rikki, Saksman väläyttelee.

– Kevään pelit tuovat liikevaihtoa. Raha liikkuu, kun pelataan täysissä halleissa. Ihmiset tulevat aikaisemmin paikalle, minkä myötä keskiostos on suurempi kuin normaalisti. Fanituotteita menee huikea määrä – enemmän kuin normaalisti. Jos tämmöisiä kuukausia olisi koko ajan, niin tämä olisi aika helppoa bisnestä, KalPa-pomo Saksman naurahtaa.

KalPa on tehnyt viime vuosina merkittäviä liikkeitä, kun se on lähtenyt muun muassa entistä vahvemmin ravintolabisnekseen mukaan.

KalPa pyörittää tällä hetkellä kiekkokoneiston lisäksi kahta eri lounasravintolaa, mitkä ovat houkutelleet Saksmanin mukaan päivittäin varsin hyvin väkeä paikalle.

KalPa teki koronavuosien yhteydessä negatiivisia tuloksia, mutta muuten sen tulos on pysynyt plussan puolella.

– Esimerkiksi nykyistä menestystä ei ole tehty all-in-, eli uhkarohkealla taktiikalla. Jos puhutaan, että joukkue jyskyttää omaa peliään, niin myös talouden ja organisaation puolella on uskottu omaan malliin. Menemme maltillisella tavalla eteenpäin. Niin, että pärjäämme taloudellisesti, vaikka ei ihan maksimaalista menestystä tulisikaan kaukalon puolella. Tietysti sitten kun menee paremmin, niin se tietää sitä, että viivan alle kertyy enemmän, Saksman pyörittelee.

KalPan kevään menestys on näkynyt yleisömyynnin lisäksi myös kumppanuuspuolella. KalPa on kokonaisuudessaan positiivisessa nosteessa.

– Pyrimme kasvattamaan omaa juttuamme. Olemme toki satsanneet siihen jo pidemmän aikaa. Tähän on tullut muita toimintoja mukaan, mutta olemme uskoneet niissäkin siihen, että jos brändillä on hyvä maine, niin se tuottaa myös muissa toiminnoissa, KalPan toimitusjohtaja Saksman sanoo.

KalPa tavoittelee seurahistoriansa ensimmäistä mestaruuttaan loppuviikosta, kun Liigan finaalisarja jatkuu Lappeenrannassa (keskiviikko) ja Kuopiossa (perjantai). Mestariksi yltää neljällä voitolla.