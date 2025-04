SM-liigafinalisti hätiköi: Mestaruuslippiksistä tuli ongelma – "Juoksin ulos henkeä haukkoen"

Kahdeksan vuotta sitten KalPan ennakkoon tilaamat mestaruuslippikset jäivät turhiksi, kun joukkue menetti finaalisarjassa 2–0-johtoaseman Tapparaa vastaan. Mestaruuden karattua lippikset piti hävittää, ja ne poltettiin lopulta saunassa yksi kerrallaan.

Vuonna 2017 kiekkohuuma oli Kuopiossa tapissa, kun KalPa johti SM-liigan finaaleita voitoin 2–0 Tapparaa vastaan. Mestaruus oli vain kahden voiton päässä, joten toimistolla piti ryhtyä toimiin.

– Mestaruuslippikset piti laittaa tekoon, kun toimistolla pitää elää vähän etuajassa, KalPan Jarkko Huttunen muistelee aikaa kahdeksan vuoden takaa.

– Oltiin silloin nöyrästi liikenteessä, että ei ennen finaaleja mestaruuslippiksiä tilattu, ja tilatessakin otettiin vain pieni määrä.

Silloin KalPa suli ja Tappara vei seuraavat neljä finaalia ja lopulta Liigan mestaruuden voitoin 4–2.

– Siinä kävi loppujen lopuksi huonosti meille monien käänteiden jälkeen. Toimistolla (seuran nykyinen myynti- ja asiakkuusjohtaja Pasi) Kuivalainen kysyi, että mitäs näille tehdään. Asuin siihen aikaan Tahkon lähellä ja sanoin, että minä voin pihasaunan niillä lämmittää. Istuskelin alalauteilla ja heittelin lippis kerrallaan tulipesään, Huttunen kertoo.

Hävityspuuhassa paljastui, että lippalakit eivät olleet parasta saunanlämmitysmateriaalia.

– Tuli yllätyksenä, kuinka paljon niissä oli muovia. Aika nopeasti rupesi hyvin äkäisen tuoksuista savua työntämään, niin sai useampaan otteeseen vedet silmissä henkeä haukkoen juosta saunasta ulos, Huttunen sanoo.

– Ei oikein meinannut se muovi palaa, ja se rupesi jonkinlaista palloa kasvattamaan sinne arinan päälle, mutta päästiin sitten kuitenkin hiljaisuudessa ja matalalla profiililla eroon lippalakeista.

Tarkoitus oli vain saada mestaruuslippikset tuhottua vähin äänin ilman, että niitä päätyy ulkopuolisten käsiin.

– Ei haluttu niitä minnekään kaatopaikalle, pois vain ihmisten silmistä. Eikä ollut mitään ulkotulipaikkaa, niin tuli mieleen, että sauna. Ajattelin, että se on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin leivinuuni, siinä mielessä sauna oli ihan hyvä paikka, Huttunen naureskelee.

– Ei jäänyt onneksi hajuja, mutta se oli siitä erikoinen saunanlämmitys, että poikkeuksellisesti lämmitin saunaa ikkuna ja ovi auki.

"Äärimmäisen positiivinen ongelma"

Täksi vuodeksi mestaruuslippalakkeja ei ole vielä tilattu, vaikka KalPa johtaakin nyt finaalisarjaa voitoin 2–1. Sen sijaan kaikkea muuta fanituotetta on tilattu niin paljon kuin pystytään, sillä kysyntä on huipussaan.

– Valtavan kova huuma, jos olisi 10 000 hengen areena, niin oltaisi myyty loppuun. Tuotteissa on tällä hetkellä haaste, että ei saada myytyä niin paljon, mitä kansa on valmiina ostamaan, Huttunen sanoo.

KalPa paljasti, että se on tehnyt ennätyksellistä tulosta talouspuolella, ja osa tästä tulee poikkeuksellisen kovasta fanituotteiden myynnistä.

– Sen voin sanoa, että kahdessa ensimmäisessä finaalissa ollaan tehty kaksi kovinta myyntiä KalPa-shopissa. Alkaa olemaan viisinumeroista myyntilukua shopissa, mikä on tämänkokoiselle seuralle kova lukema, Huttunen iloitsee.

– Tällä hetkellä on sellainen haaste, että kysyntä on niin kovaa, että on toistaiseksi pitänyt ottaa pelipaita pois verkkomyynnistä.

Pelipaitaa saa kuitenkin vielä paikan päältä. Sen sijaan finaalien hittituotteen, kaulaliinan, kanssa pitää olla ajoissa liikkeellä.

– "Kaikki voijaan tuhota", mikä on meidän kulttipelaaja Andreas Okanyn lausahdus viime keväältä. Siitä on tehty kaulaliina finaalilogoilla. Kaikki mitä saatiin, myytin loppuun ennen ensimmäisen finaalin alkua. Sama toistui eilen ja todennäköisesti myös perjantaina, Huttunen kertoo.

– Äärimmäisen positiivinen ongelma, mutta myyntimiehen painajainen, kun kysytyin tuote on "Ei oo", Huttunen veistelee.

KalPa ja SaiPa kohtaavat finaalien neljännessä ottelussa keskiviikkona Lappeenrannassa klo 17. Ottelu on katsottavissa MTV Katsomosta.