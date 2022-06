Ruoan hinta on noussut rajusti – S-ryhmästä suositellaan selkeää valintaa ruokaostoksilla: "Nyt siihen on kaksinverroin syytä"

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysahon näkemys on, että mediassa on maalailtu jopa hieman dramatisoivaa kuvaa siitä, miten ruoan hinnan nousu mahdollisesti heijastuu kuluttajien arkeen. Päällysaho kirjoittaa aiheesta tuoreessa blogitekstissään .

Hintojen nousu näkyy ostokäyttäytymisessä vielä maltillisesti

– Tulos on, että varsin maltillisesti. Eniten nousua on tuoreen kalan, kananmunien ja kahvin hinnassa. Kahvin osalta kehitys on jatkunut jo pidempään ja sen hinta on tasaantunut. Kalan osalta kovempi hinta on vaikuttanut selkeästi myös kulutukseen, joka on pudonnut noin kolmanneksella, Päällysaho kirjoittaa.