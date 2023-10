Professorilta hurja ehdotus: Näin kallis vuokralääkärikierre saadaan poikki – "Samastakin työstä eri palkkaa"

"Annettaisiin markkinan toimia"

– Meidän pitäisi antaa julkisille toimijoille vapaus maksaa samastakin työstä eri palkkaa. Eli jos on toimipisteitä, joihin on vaikea saada työvoimaa, niin pitää saada maksaa enemmän, toteaa laskentatoimen professori Teemu Malmi Aalto-yliopistosta.

– Niille alueille, joille on vaikeampi saada porukkaa, niin annettaisiin markkinan toimia: Maksetaan enemmän ja silloin, kun maksetaan enemmän, niin kyllä jossain vaiheessa tekijöitä alkaa löytymään.

"Kun kysytään, mikset mene terveyskeskukseen - vähemmän palkkaa ja työ on paljon raskaampaa - niin kuka sinne menee?"

– Ainakin alkuvaiheessa, mutta kun tällaisia ehdottaa, pitää olla myös riittävästi tarjontaa. Kun katsotaan kansainvälisesti, niin meillä on riittävästi hoitajia periaatteessa. Pula johtuu tulkintani mukaan siitä, että he eivät ole alan töissä, koska alan työt ovat paljon raskaampia ja huonommin palkattuja kuin vastaavat työt, joita he voivat tehdä muualla.