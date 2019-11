Terveyskeskuslääkäreistä on paikoittain huutava pula, eikä edes raha toimi houkuttimena – miksei työ kiinnosta?

– Tällä hetkellä suurissa kunnissa se on yli 2 000, ehkä yli 2 500 asukasta per lääkäri, ja se työn määrä menee kohtuuttomaksi, Saloranta kuvailee työntekijäpulaa.

– Työ on raskasta. Se on ehdottomasti suurin ja merkittävin asia.

Potilaat kerralla kuntoon



Kuntaliiton sote-yksikön päällikkö Tarja Myllärisen mukaan lääkäreiden määrissä on suuriakin eroja kuntakohtaisesti. Syitä on monia.

– Se (syy) voi olla jonkun paikan maine tai toisen paikan houkuttelevuus. Jos laskettelukeskus on lähellä, niin talveksi on helppo mennä töihin ja sinne on helpompi houkutella töihin, Myllärinen perustelee.

Miten lääkärit houkutellaan töihin?



– Hoidon jatkuvuus on aivan keskiössä. Se on ehdottomasti se tekijä, joka sitouttaa paitsi potilaan hoitoon, niin myös lääkärin työhönsä. Kun saa hoitaa itselleen tuttuja potilaita, joita minulla on onneksi yli 10 vuoden ajalta, se on se työn suola. Se muuttaa työn helpommaksi, Saloranta kertoo.