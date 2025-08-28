Kalle Rovanperässä merkittävä muutos

Rallin MM-sarjan loppukaudesta on muodostumassa äärimmäisen mielenkiintoinen.

Kun ajamatta on viisi osakilpailua, on neljällä kuljettajalla aidosti mahdollisuus mestariksi. Toyotan Elfyn Evans johtaa sarjaa, mutta tiimikaveri Kalle Rovanperä on vain kolmen pisteen päässä. Kärkikaksikon takana vaanivat puolestaan moninkertainen mestari Sebastien Ogier sekä Ott Tänak 13 pistettä kärkeä perässä.

Sarja jatkuu viikonloppuna upouudella Paraguayn osakilpailulla. Etelä-Amerikan kiertueella ajetaan myös syyskuussa Chilessä.

Rovanperä selätti kotikisan peikkonsa elokuun alussa ajamalla Jyväskylässä ylivoimaiseen voittoon. Samalla suomalaistähti sai niskalenkin koko kauden miestä piinanneista ongelmista uuden rengasvalmistajan tuotteilla sorapinnoitteilla.

– Olen aina tykännyt paljon, kun ajetaan uusia ralleja. Nuotit on tehtävä ihan alusta saakka. Se on tietenkin aina iso haaste, mutta olen valmis siihen, Rovanperä sanoo.

– Suomessa saimme tärkeitä pisteitä mestaruustaisteluun. Nyt on tärkeintä, että hyvä fiilis säilyy ja taistelemme kauden loppuun asti. Meillä on hyvä idea, miten sama vauhti pidetään yllä tulevissa soraralleissa.

Tällaiset kommentit ovat tervetullutta ja merkittävää vaihtelua Rovanperän alkukaudella antamiin apeisiin puheenvuoroihin ajamisestaan.

Paraguayn MM-rallin tiet ovat kaikille kuskeille uusia.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein

Rovanperä kertoi kuitenkin Rallit.fi-sivustolle, että Toyotan suunnittelemat testit Paraguayn ja Chilen kisoja varten olivat menneet järjestelyiltään penkin alle hiljattain Portugalissa. Alueella oli ollut maastopaloja, minkä takia tiepätkiä oli suljettu.

– Siitä, mitä pystyimme tekemään testeissä tätä rallia varten, ei ollut mitään hyötyä, Rovanperä sanoi.

Näistä ongelmista huolimatta suomalaistähdellä on hyviä odotuksia viikonlopusta.

– Auto on nopea ja fiilis on hyvä, joten lähdemme hakemaan huipputulosta.

Pajarilta odotetaan tuloksia

Toyotan toinen suomalaiskuljettaja Sami Pajari on yltänyt parhaimmillaan Keniassa maaliskuussa neljänneksi. Lahtelainen ajaa MM-sarjan pääluokassa vasta ensimmäistä kauttaan, mutta oppikilometrit ovat nyt takana. Myös tuloksia on saatava aikaiseksi loppukaudesta, mikäli Pajari mielii pitää paikkansa ykköstasolla.

– On aina hienoa olla uudessa maassa ja rallissa. Näyttää siltä, että osa pätkistä on todella nopeita, mutta siellä on paljon tosi kinkkisiä ja ahtaita osuuksia. Koko ajan ei voi mennä kaasu pohjassa, Pajari summaa tulevaa kisaa.

– Tiet vaikuttavat aika savimaisilta. Jos sataa, on varmasti tosi liukasta. Nuotituksen perusteella tiet ovat kuitenkin hyvin johdonmukaisia.

Perjantai-iltapäivänä Suomen aikaa käynnistyvässä rallissa on luvassa yhteensä 19 pikataivalta, joille mittaa kertyy yhteensä noin 330 kilometriä.