"Sellaisia elementtejä, että oksat pois" – Kroatian MM-rallista tulossa kutkuttava näytös

– Suunnitelmana on päästä ainakin vähän pidemmälle kuin viime vuonna. Yritän aloittaa vähän tunnustelemalla ja järkevämmin, jotta saadaan juonesta kiinni ja päästään kisaamaan kunnon sijoituksista, Rovanperä sanoo.

– Auto on nyt paljon parempi. Jo Montessa menimme auton kanssa oikeaan suuntaan. Pystyimme näkemään testissä, että auto oli parempi. Toivottavasti pystymme olemaan heti hyvässä vauhdissa, Rovanperä toteaa.

– Ainakin tuntui, että auto on hyvällä mallilla. Myös tiimikaverit menivät säädöissä samaan suuntaan, joten ehkä se tarkoittaa, että olemme ainakin oikeilla jäljillä.

Lappi tähyää viiden joukkoon

imago images/PanoramiC/ All Over Press

– Luvassa on varmasti yksi vaikeimmista kisoista, mitä olen koskaan ajanut. Jo kuivalla kelillä pätkät olisivat olleet haastavia, mutta nyt on vettäkin luvassa. Mutkia leikataan paljon ja tienpinta vaihtuu koko ajan. Siellä on sellaisia elementtejä, että oksat pois, Lappi huokaisee.