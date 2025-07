Sebastien Ogierilta myrskyvaroitus Kalle Rovanperälle heti testeissä? "Ero kuin yöllä ja päivällä"

Toyotan ranskalaistähti Sebastien Ogier valmistautui torstaina käynnistyvään Suomen MM-ralliin maanantaina Mikkelin lähistöllä.

Ogier pääsi testaamaan kahden tyyppisellä tiellä, sillä aamupäivän testipätkä oli hitaampaa ja teknisempää tietä, kun taas iltapäivällä vauhtia ja nyppyjä piisasi rutkasti. Toyota siirsi täksi vuodeksi testialueensa Keski-Suomesta Etelä-Savoon, joten Ogier pääsi testaamaan uusilla teillä.

– Hyvin on mennyt. Fiilis on aika hyvä autossa. Tiimin päämaja on ollut jo pitkään Suomessa, joten meillä on aika hyvä käsitys näistä teistä. Aina voi kuitenkin oppia ja kokeilemme joka kerta uusia juttuja, Ogier sanoi MTV Urheilulle.

– Tiimillä oli uusi idea tälle testipäivälle ja se tuntuu mielenkiintoiselta. Meidän pitää katsoa, miten se toimii kisassa. On upeaa päästä taas Suomen sorateille, nämä ovat maagisia. Pätkät ovat varmasti upeimpia, mitä ralliautolla voi ajaa.

Ogier kuitenkin tietää, että viikonlopun rallissa kaiken on loksahdettava paikoilleen, mikäli mies mielii taistella toisesta perättäisestä voitosta Jyväskylässä. Oman tiiminsä kuskien lisäksi varmasti kovan haasteen antaa myös virolainen Hyundai-kuski Ott Tänak, joka on neljästä edellisestä rallista ajanut yhden voiton ja kolme kakkostilaa.

– Luoton on oltava ihan tapissa ja auton on tunnuttava hyvältä käteen. Toivottavasti löydämme nämä asiat tänä vuonna, jotta voin nauttia kisasta, Ogier summasi.

– Aina on tavoite voittaa, kun lähden ajamaan rallia. En tosin ollut mukana Virossa, jossa teiden profiili on samankaltainen. Siinä mielessä on haaste olla heti huippuvauhdissa rallin alussa. Toisaalta testasin nyt ihan kisan alla, joten toivon, että fiilis löytyy äkkiä. Ainakin viime vuonna oli hyvä fiilis ajaa Suomessa.

Ainakin Ogierin testipäivää seuraamassa olleet rallifanit olivat vaikuttuneita näkemästään. Ogier on päässyt huippukuskeista parhaiten sisään uuden rengasvalmistajan Hankookin tuotteiden kanssa. Ranskalaisen multimestarin suoraviivainen ja jouhea ajotyyli sopii renkaille paremmin kuin esimerkiksi Kalle Rovanperällä, joka on tuskaillut renkaiden kanssa koko vuoden sorapinnalla.

Rovanperä runttaa autonsa kovasta vauhdista mutkiin, jolloin Hankookin renkaiden suorituskyky ei riitä ja pito häviää. Ogierin ajotyyli puolestaan on istunut huomattavasti paremmin korealaisvalmistajan pyörille.

– Heti ensimmäisestä vedosta näki Ogierin vauhdin. Kalleen verrattuna ero on kuin yöllä ja päivällä. Kyllä Ogier on voittajasuosikki tänä vuonna, eräs katsoja kommentoi penkalta.

Suomen MM-ralli käynnistyy perinteikkäällä Harjun yleisöerikoiskokeella torstai-iltana. Sunnuntaina päättyvässä kisassa on luvassa yhteensä 20 pikataivalta.