Jari-Matti Latvala naulasi teesit Kalle Rovanperälle – ”Hän voisi saada kovat pisteet”

Naivasha-järven ympäristössä ajettavat erikoiskokeet pistivät kaluston koetukselle vuosi sitten ja myös tällä kertaa kilpailusta on odotettavissa raju koettelemus autoille. Rovanperäkin kertoi nuotituksen jälkeen, että erikoiskokeet ovat jopa rajummassa kunnossa kuin viime juhannuksena.

– Nyt kuljettajat ja tiimit osaavat odottaa, mitä on edessä. Viime vuonna esimerkiksi lentohiekka oli sellainen asia, joka pääsi yllättämään monet kuljettajat. Nyt kuljettajat ovat valmistautuneet siihen enemmän, Latvala kertoo MTV Urheilulle.

– Uskoisin, että tänä vuonna ei tulla näkemään niin paljon draamaa. Mutta tämä on edelleen selviytymistä enemmän kuin suorituskyvyn maksimaalista tekemistä, tuurilainen jatkaa.

Rovanperä on toiminut aura-autona kahdessa edellisessä sorakilpailussa ja hänelle on luvassa vastaava urakka myös Keniassa perjantain erikoiskokeilla. Lähtöpaikastaan huolimatta Rovanperä on onnistunut kasvattamaan pistejohtoaan joka kilpailussa.