Kalle Rovanperä murahtaa rallin MM-sarjan oudosta piirteestä – "Ei tuo reilu ole"

Upouudessa Latvian MM-rallissa on viikonloppuna suomalaisittain kutkuttavat asetelmat. Ultranopeaan soraralliin starttaavat pääluokassa sekä Toyotan Kalle Rovanperä että Hyundain Esapekka Lappi .

Vaikka jyväskyläläinen onkin ajanut lukuisia ralleja Latviassa, on edellisestä visiitistä maahan vierähtänyt jo seitsemän vuotta.

– Toivon tietenkin, että kokemuksesta on apua. Kisa on kuitenkin hyvin pitkälti Puolan ja Viron rallien sekoitus. Ne rallit ovat kaikille tuttuja, joten nähtäväksi jää, onko minulla etua, Rovanperä mietti kisan alla.

– En usko, että noin pitkän tauon jälkeen etulyöntiasema kovin kummoinen on.

Sunnuntait vaativat petrausta

Latvian kisaan Rovanperä on ainakin päässyt latautumaan huolellisesti toisin kuin edelliseen kisaan Puolassa.

– Mukavaa päästä ajamaan, kun on saanut valmistautua kunnolla. Nyt ei tarvitse kisaviikolla katsoa videoita yötä myöten. Se oli tosi rankka setti Puolassa, Rovanperä totesi.

Vaikka Toyota johtaa osakilpailuvoittojen määrässä Hyundaita 5–3, korealaisvalmistaja on valmistajien sarjan piikkipaikalla ennen Toyotaa. Hyundai-kuskit ovat käyttäneet rallin MM-sarjan uuden pistejärjestelmän loistavasti edukseen ja napsineet pisteitä ”supersunnuntai”-osuuksilta.

– Hyundai on ollut vähän liiankin vahvoilla meihin nähden. Paljon meillä on petrattavaa, että pysymme heidän kyydissään. Nyt on opittu, ettei pelkät voitot riitä, Rovanperä mietti.