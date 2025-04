Juha Kankkunen paljastaa: lausui Kalle Rovanperästä rallin alla kovat sanat

Jos osa oli laskemassa Kalle Rovanperää ulos pelistä alkukauden MM-rallien myötä, hätäistä oli. Toyotaa jälleen johtanut Juha Kankkunen ei tähän joukkoon kuulunut.

Neljäs sija, viides tila, keskeytys. Alkukauden MM-osakilpailut eivät olleet säkenöivintä Kalle Rovanperää.

Mutta olisivatko nuo tulokset yhtä kuin Rovanperän iskukyky koko kaudella? Eivät.

Suomalainen tulisi vielä. Ja hän tuli.

Kaksinkertainen maailmanmestari kaasutteli ensimmäistä kertaa MM-sarjan osana käydyn Kanarian asfalttiosakilpailun ylivoimaiseen voittoon. Rovanperän tilille napsahtivat maksimipisteet, kun suomalaistähti oli myös sunnuntain ja kisan päättäneen Power Stagen nopein. Suomalainen vei nimiinsä kaikkiaan 15 erikoiskoetta 18:sta.

– Uskomaton esitys. Kalle dominoi koko viikonloppua, tallipäällikkö Jari-Matti Latvalaa jälleen tuurannut Juha Kankkunen sanoi.

Rovanperästä tuli samalla uransa 16. voitollaan yksin Toyotan kaikkien aikojen voittoisin MM-rallikuljettaja. Hän jätti yhdellä voitolla Sébastien Ogierin ja Carlos Sainzin taakseen.

Kanarian kisa oli muutenkin Toyotan juhlaa. Se ylsi neloisvoittoon, kun seuraaville sijoille Rovanperän jälkeen ajoivat Ogier, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta.

– Kiitokset kuuluvat tiimille. Testaaminen onnistui. Automme oli täydellinen tähän ralliin. Neloisvoitto on aika historiallinen. Sitä ei tapahdu kovin usein, Kankkunen tuumi.

"Odottakaa"

Mikä Rovanperällä oli muuttunut kauden alusta? Kankkunen huomautti todenneensa kisan alla, ettei Rovanperä ole ollut vaikeuksissa, mutta auto eroaa tänä vuonna taas aiemmasta hybridimenopelistä.

– Hänen ajotyylinsä ei ole sopinut tähän, mutta sanoin ennen rallia, että odottakaa, kunnes Kalle löytää vaihdelaatikosta viidennen vaihteen, se tietää ongelmia muille.

Töitä on tehty. Nyt "auto ja kaikki sopivat hänen käsiinsä".

Leijumaan neljä maailmanmestaruutta omalla kuljettajaurallaan voittanut Kankkunen ei kuitenkaan lähde.

– Tämä on todella iso asia tiimille. Täytyy muistaa, että ralli on tällaista. On hyviä ja huonoja päiviä. Jäljellä on yhä monia ralleja. Tämä on vain yksi tulos, mutta kaunis tulos.