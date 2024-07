Kalle Rovanperä vastasi suoraan isoon kysymykseen – "Ollut aika erilaista"

Loman katkeamisesta huolimatta Rovanperä on pystynyt latailemaan akkujaan, kuten hänellä oli suunnitelmana.

- Sieltä on tullut se isoin hyöty vajaasta kaudesta. Suunnitelmana olikin, että pystyn tekemään enemmän omia juttuja.

Toyota ilmoitti viime kauden jälkeen, että Rovanperä ajaa osan kaudesta vuonna 2024, mutta kaudella 2025 suomalainen palaa jälleen täysiaikaiseksi kuljettajaksi rallin MM-sarjaan. MTV Urheilu kysyi Rovanperältä, vieläkö hänellä on sama suunnitelma eli ensi vuonna hän olisi jälleen taistelemassa henkilökohtaisesta mestaruudesta.

Tänä vuonna Rovanperä on tehnyt uuden aluevaltauksen, sillä hän on kilpaillut myös rata-autoilun parissa. Rovanperä on näyttänyt taitonsa, sillä hän otti hiljattain ensimmäisen osakilpailuvoittonsa Porsche Carrera Cup Benelux -sarjassa.