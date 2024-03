Kalle Rovanperä ratkaisu on aiheuttanut ihmetystä – suomalaistähti lataa perustelut

Suomen MM-rallin pomo tyrmää tähtikuskin rajun ehdotuksen – "Ei me sellaiseen lähdetä"

Rovanperän suunnitelmissa on ajaa noin puolet tämän kauden MM-ralleista. Syyksi Rovanperä kertoi sen, että hän haluaa keskittyä tänä vuonna muihinkin asioihin ja nauttia enemmän vapaa-ajastaan kuten muut hänen ikäisensä nuoret aikuiset.

Rallikalenteri on kevyempi, mutta kisaviikonloppuja Rovanperällä on todella tiiviisti toukokuusta lähtien. Maailmanmestari kilpailee jopa neljässä eri autourheilusarjassa: MM-rallissa, Benelux-maiden Porsche Carrera Cupissa, Japanin Formula Drift -sarjassa ja käväiseepä hän myös Fujin 24 tunnin kestävyyskisassakin toukokuun loppupuolella.

Rovanperän tiivis kisaohjelma on herättänyt joissakin ihmetystä: miksi kalenteri on jo täynnä kisoja, vaikka kuskin piti ottaa iisimmin tänä vuonna?

Rovanperällä on tähän looginen selitys.

– Vaikka kisaviikonloppuja onkin paljon, niin viikko on aika paljon lyhyempi, kun ratakisoihin mennään vain viikonlopuksi. Lisäksi se on uutta ja mielenkiintoista, niin siellä on vähän eri fiiliskin itsellä, rallimestari lisää.