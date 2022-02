Kalle Rovanperän kanssa voitosta taistellut Toyota-tähti paljasti todellisen syyn keskeytykseensä – MM-rallin odotettu uutuus on ollut täysi farssi: "Tässä lajissa ei pitäisi tapahtua"

Tänak keskeytti punaiseen valoon

– Tästä puhutaan vielä pitkään, C Moren asiantuntija Jari Ketomaa ennakoi tuolloin.

Rovanperä tykitti kärkiaikoja ilman hybridiä

"Se saa tehdä ihan mitä haluaa"

Eikä hybridin arvaamattomuus rajoitu pelkästään sen kestävyyteen. Se on sitä myös oikein toimiessaan.

Ruotsin rallissa hybridiä ensimmäistä kertaa kilpailuolosuhteissa käyttänyt Toyotan Esapekka Lappi antoi paljonpuhuvan haastattelun aiheesta C Morelle. Suomalaisen mukaan hybridin latautumista ja tehojen syöttöä on mahdotonta seurata ajon aikana.

– Ei kerkeä kuule miettiä. Siitä ei tule yhtään mitään, jos rupeaa seuraamaan niitä valoja, milloin se on käytössä ja milloin ei. Se on käytössä silloin, kun se on. Se saa tehdä ihan mitä haluaa, Lappi virnisti hieman huvittuneena.