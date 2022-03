Tuliko rallin MM-sarjan uudistuksesta iso vitsi? Jari-Matti Latvala: ”Meillä on ollut liikaa ongelmia”

Sääntöjen mukaan autokunnan on keskeytettävä, mikäli hybridiyksikkö ei ilmoita vihreällä valolla kaiken olevan kunnossa. Päätöspäivänä Toyotan Elfyn Evans putosi pelistä, kun hybridiyksikkö ei näyttänyt vihreää valoa – mutta ei myöskään punaista valoa, joka varoittaa viasta.

– Se on nähtävissä, että meillä on ollut liikaa ongelmia hybridiyksikköjen kanssa. Niiden pitää toimia vakaasti, eikä niiden pitäisi olla syynä keskeytyksiin. Tässä on tilaa parannuksille. Toivomme, että FIA reagoi tilanteeseen, Latvala sanoi.