Ott Tänak joutui heti kärsijäksi – suomalaisasiantuntija ruoskii MM-tallia: "Menetin maailmanmestaruuden sen takia"

MM-kauden avaavassa Monte Carlon osakilpailussa on törmätty viime vuosilta tuttuun näkyyn: Ford-kuski ongelmissa ohjaustehostinvian takia.

Ketomaa, joka ajoi Fordin kalustolla MM-sarjassa vuosina 2010-2015, on hämillään.

– Ottin kohdalla kyseessä on oltava pumppuvika, koska vika esiintyy vain ajoittain. Se (pumppu) menettää tehoaan hitaassa vauhdissa, Wilson kommentoi MTV Urheilulle Monte Carlossa lauantaina.

Ketomaan mukaan ongelma juontaa juurensa jopa vuosituhannen alkuun. Hänelle karvain muisto on kaudelta 2014, kun hän taisteli Fordilla WRC2-luokan mestaruudesta.

"Haasteiden merkkejä ilmassa"

Ketomaan mukaan ongelmille ei ole mitään yksittäistä syytä, ja sen taustoja on vaikea tietää.

– Pienet nyanssit pitää saada kohdalleen: oikeat välykset oikeissa tiivisteissä. En jaksa millään uskoa, että siellä on ollut sama suunnittelija vuosituhannen alusta vuoteen 2023, Ketomaa heittää naureskellen.

– Kyllä Fordissa on ollut ohjaustehostimissa ja hydrauliikassa enemmän ongelmia kuin muilla. Se on vaan fakta. Pitääkö joku kiinni sellaisesta ajatusmaailmasta, joka on hänen mielestään ainoa oikea tapa tehdä? Luulisi tämän olevan ratkaistavissa.