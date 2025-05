Maailmanmestarilta kovaa linjaus rallin MM-sarjaa koskien: "Ne päivät ovat ohi"

Rallin hallitseva maailmanmestari Thierry Neuville kaipaa uusia ideoita lajin tulevaisuuden turvaamiseksi.

MM-sarjan tulevaisuudennäkymistä on puhuttu viime vuodet kyllästymiseen asti. Sarjan pääluokassa on menossa jo kuudes vuosi peräkkäin, kun mukana on vain kaksi täysiveristä tehdastiimiä.

Niistäkin toisen eli Hyundain pelätään jättäytyvän ainakin jossain muodossa sivuun jo tämän kauden jälkeen. Viimeksi tähän viittaavia uhkauksia kuultiin reilu viikko sitten ajetun Kanarian MM-rallin yhteydessä.

Näistä uhkauksista huolimatta lajipäättäjät toivovat vuoden 2027 sääntöuudistuksen tuovan muutoksen ja piristysruiskeen lajin pitkään jatkuneeseen alakuloon.

Ainakin Neuville tuntuu toivomisen sijaan kaipaavan päättäväisiä ja ennen kaikkea uudenlaisia toimia MM-sarjan tulevaisuuden kirkastamiseksi.

– Jos minun pitäisi valita joku lajin johtoon, ottaisin tuomaan uusia ideoita jonkun sellaisen, joka ei ole ollut kovin tiiviisti mukana MM-sarjassa, Neuville sanoi Dirtfishille.

– Meidän täytyy lopettaa keskustelu vain niiden kanssa, jotka ovat olleet lajissa mukana aiemmin, sillä ne vanhat päivät ovat ohi.

Jo 14:ttä täyttä kauttaan MM-sarjassa ajava 36-vuotias belgialainen vannoo tässä suhteessa nuoruuden nimiin.

– Nuoret ihmiset, joihin haluamme satsata, eivät välitä siitä, mikä oli suosittua ennen. Meidän täytyy tuoda uusia raikkaita ideoita laatikon ulkopuolelta, jotakin sellaista, joka ei ehkä meidän mielestämme sovi MM-sarjaan mutta joka toisi muutoksen mukanaan.

Vuoden 2027 muutoksissa päähuomio liittyy teknisiin yksityiskohtiin. Neuvillen mielestä ne ovat kuitenkin vain sivuseikka.

– Tästä on puhuttu monta kertaa. Jos muutamme tapaa markkinoida lajia, alamme työstää myös urheilullista puolta. Muutetaan vähän konseptia ja formaattia.