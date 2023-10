Kalle Rovanperä yllätti uhkaajansa

Keski-Euroopan MM-ralli 25.-29.10. Ke: Testierikoiskoe klo 17.00 alkaen To: EK:t 1-2 klo 14.45 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 10.35 alkaen La: EK:t 9-14 klo 9.00 alkaen Su: EK:t 15-18 klo 9.00 alkaen

Rovanperä tykitti koko aamupäivän upeasti Keski-Euroopan MM-rallissa ja jätti tallikaveri Elfyn Evansin jo lähes puolen minuutin päähän . Evans on suomalaisen ainoa uhkaaja MM-taistossa ja näillä tuloksilla suomalaisen toinen maailmanmestaruus varmistuisi.

– Aika hankalaa on ollut. On todella vaikeaa säätää vauhtia sopivaksi ja tunnustella pitoa, Evans sanoi.

– Totta kai se muuttuu vain koko ajan auto kerrallaan huonommaksi, joten meillä on ollut etu takana tuleviin nähden. Mutta vauhdissa emme ole pärjänneet Kallelle, joka on tehnyt koko aamun loistavaa työtä. Iltapäivästä tulee varmasti vielä vaikeampi, Evans jatkoi.

Rovanperän johto on jo sen verran selkeä, että Evans joutuu hyökkäämään ihan tosissaan kaventaakseen eroa. Samalla pitäisi kuitenkin pitää auto tiellä, joten yliyrittämiseen ei olisi myöskään varaa.

– Meidän pitää yrittää pitää rytmi yllä. Iltapäivästä tulee vielä vaikeampi, mutta rallia on vielä paljon jäljellä, joten en voi tehdä mitään ihan hullua vielä. Samaan aikaan meidän pitää kuitenkin myös puskea aika kovaa ja siihen liittyy tietysti aina myös riskejä, Evans suunnitteli.

– On hyvin vaikeaa arvioida sitä, missä sitä pitoa on, Evans myönsi.

– Toisissa paikoissa se pito on hyvä, kun taas toisissa ei. Ja on vaikeaa arvioida, miten paljon irtosoraa ja mutaa on tiellä. Tämä tekee vauhdin suunnittelusta aika vaikeaa, Evans jatkoi.