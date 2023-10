Teemu Suninen varmana: Pahempaa vielä edessä

Keski-Euroopan MM-ralli 25.-29.10. Ke: Testierikoiskoe klo 17.00 alkaen To: EK:t 1-2 klo 14.45 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 10.35 alkaen La: EK:t 9-14 klo 9.00 alkaen Su: EK:t 15-18 klo 9.00 alkaen

Suninen on perjantain ajopäivän ollessa puolivälissä rallin kokonaistilanteessa seitsemäntenä, minuutin ja 23 sekuntia kisaa johtavaa Toyotan Kalle Rovanperää jäljessä.

Sunisen Hyundai-tallikaveri Esapekka Lappi rysäytti jo vaikeissa keliolosuhteissa ulos ja joutui keskeyttämään, ja tekemistä on ollut muillakin.

– On ollut vaikea päivä, mutta ihan kohtuu... ollaan suurin piirtein siellä, missä halutaan olla. Toki aina olisi kiva, jos olisi vauhtia enempi, mutta tässä kohtaa tämä on ihan ok.