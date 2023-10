Kalle Rovanperä päivitteli hurjaa tilannetta: "Herran haltuun"

Keski-Euroopan MM-ralli 25.-29.10. Ke: Testierikoiskoe klo 17.00 alkaen To: EK:t 1-2 klo 14.45 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 10.35 alkaen La: EK:t 9-14 klo 9.00 alkaen Su: EK:t 15-18 klo 9.00 alkaen

– Siellä on aika hurja keli, aamun ekalla oli varsinkin. On herran haltuun välillä niin sanotusti meilläkin. Seisovaa vettä on niin paljon leikkauksissa ja tien reunoissa, että se imaisee auton aika pahasti. Mennään aina vähän missä sattuu, Rovanperä päivitteli.