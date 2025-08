Oliko tässä rallikauden paras pelastus?

M-Sport Fordin Gregoire Munster intoutui erikoiskokeen maalissa kehumaan suomalaisia teitä.

Gregoire Munsterilta kysyttiin perjantaina ajetuun Myhinpään erikoiskokeen maalissa, mitä mieltä hän oli pätkästä.

Luxemburgilainen intoutui käyttämään värikästä kieltä, mutta tajusi kesken lauseen, ettei voi puhua aivan kaikkea mitä sanoja sylki suuhun toi.

– This stage is fast as f...Fourmaux, Munster heitti nopeasti.

Näin ollen Munsterin lompakko ei keventynyt 10 000 euron sakolla, joka kiroilusta oli napsahtanut.

"Pelastuksen" jälkeen Munster totesi, että Myhinpää oli todella huima kokemus.

– Uskomaton erikoiskoe, todella nopea ja erittäin nautittava ajettava, M-Sport Fordin kuski tunnelmoi.

Maalihaastattelun voit katsoa alla olevasta upotuksesta.