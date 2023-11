Kalle Rovanperä latasi suoraan: "Se on liian iso riski turhan takia"

– Tämä on ollut hieman ärsyttävää, kun olet jo miettinyt, että nyt on hieman kuivempaa ja voit hieman edes nauttia, niin sitten alkoikin sataa lunta. Se oli jotain, mitä ei tosiaan odottanut ja ehkä jo vähän liikaa, Rovanperä naurahti.

Toyotalla on nyt vakuuttava kolmoisjohto, mutta ilman perjantaiaamun ongelmia kärkikolmikko voisi näyttää toisenlaiselta. Toyota olisi siinäkin tapauksessa kärjessä, mutta hänen nimensä olisi Takamoto Katsuta, joka on ajanut loistavan kisan kotimaisemissaan. Olisiko Takamotoa voinut mitenkään estää voittamasta ilman hänen kohtaamiaan ongelmia?

– Hah, en tiedä. Hän on tehnyt loistavaa työtä. Mutta on ollut hienoa nähdä, miten hän on ajanut koko ajan hyviä aikoja. Hän on mielestäni näyttänyt tänä viikonloppua, mihin hän todella kykenee, Rovanperä kehui tallikaveriaan.