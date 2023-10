Kalle Rovanperä latasi uuden tyrmäysiskun – päivä komeasti päätökseen: MTV seurasi

Rovanperää maailmanmestaruustaistelussa ainoana kuljettajana uhkaava Elfyn Evans on kolmantena, 47,2 sekuntia Rovanperää perässä. Tilanne on hänen kannaltaan tukala, sillä pitääkseen maailmanmestaruushaaveitaan yllä hänen olisi saatava kisasta Rovanperää enemmän pisteitä. Rovanperä on näin ajamassa kohti uransa toista maailmanmestaruutta.

KOKONAISTILANNE 8/18 EK:N JÄLKEEN:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 01:13:05,1 2. Thierry Neuville Hyundai +36,4 3. Elfyn Evans Toyota +47,2 4. Ott Tänak M-Sport +1:30,4 5. Takamoto Katsuta Toyota +2:26,8 6. Sébastien Ogier Toyota +2:35,9 7. Teemu Suninen Hyundai +2:39,1 8. Grégoire Munster M-Sport +2:59,1 9. Adrien Fourmaux M-Sport +6:11,3

SEURANTA:

EK8 Šumavské Hoštice 2 – 23,43 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Thierry Neuville Hyundai 13:47,6 2. Kalle Rovanperä Toyota +1,1 3. Elfyn Evans Toyota +11,1 4. Sébastien Ogier Toyota +16,8 5. Ott Tänak M-Sport +23,2 6. Teemu Suninen Hyundai +26,8 7. Takamoto Katsuta Toyota +32,0 8. Grégoire Munster M-Sport +45,2 9. Gus Greensmith Skoda +52,2

Klo 18.59: Rovanperä johtaa kilpailua perjantain jälkeen 36,4 sekunnilla ennen Neuvillea. Rovanperän ainoa MM-uhkaaja Evans on perässä 47,2 sekuntia.

Suninen on seitsemäntenä, muutaman sekunnin Ogieria perässä.

Loubet putosi rengasrikkoon minuutteja menetettyään yhdeksänneltä sijalta 13:nneksi.

Klo 18.46: Nyt päivän on saanut maaliin Suninen. Hän on Neuvillen vetoa 26,8 sekuntia hitaampi.

Suninen sanoo päivän olleen "tosi haastava" paljolla mudalla ja pidonvaihtelulla. Hän toivoo pystyvänsä parantamaan huomenna.

Klo 18.43: Katsutalle 32 sekuntia tappiota Neuvilleen nähden.

Klo 18.41: Neuvillen ja Rovanperän ajat ovat tällä pätkällä todella kovaa kauraa, muut eivät ole päässeet lähellekään. Ogier jää Neuvillen pohjista 16,8 sekuntia.

Klo 18.40: Loubet kokee erikoiskokeen alkuvaiheilla rengasrikon, mutta pääsee renkaanvaihdon jälkeen jatkamaan pätkää.

Klo 18.38: Tänak taipuu Neuvillelle reilut 23 sekuntia ja Rovanperälle rapiat 22 sekuntia.

Klo 18.34: Neuville lyö pätkän pohjat 1,1 sekunnin erolla Rovanperään. Hän on erikoiskokeen lopussa suomalaista nopeampi. Belgialainen nousee rallin kokonaistilanteessa toiseksi, mutta hän ei uhkaa Suomen hirmua MM-taistossa.

Neuville toteaa sateen yltyneen pätkän kuluessa. Hän uskoi menettävänsä aikaa, mutta pohtii sateen kenties siivonneen tietä joissain kohdissa.

– Olen jatkuvasti auton pidon rajoilla, Neuville kertoo.

Klo 18.31: Rovanperä lyö Evansin tällä pätkällä 10 sekunnilla. Kokonaistilanteessa hän on nyt haastajaansa 47,2 sekuntia karussa!

Evans sanailee, ettei mennyt hyvin. Hänellä oli joitain tilanteita liukkaissa kohdissa, eikä hän pystynyt hyödyntämään menopelistään täyttä potentiaalia.

Klo 18.28: Rovanperä ajaa pätkän hallitusti maaliin. Ero Evansiin on kasvamassa isoksi!

– On ollut superhankala päivä. Onneksi sää oli kerrankin meidän puolellamme lähtöaseman kanssa, oli hyvä olla ensimmäisenä autona tiellä. Voimme olla iloisia päiväämme, Rovanperä sanoittaa.

Klo 18.26: Asiantuntija Jari Ketomaa huomioi Rovanperän olevan reitillä tilanteen herra, kun taas Evans luistelee ja on epävarmempi.

Klo 18.23: Rovanperä on kasvattamassa entisestään eroa Evansiin. Kohdassa, jossa pätkästä on karvan alle puolet ajettu, Rovanperä on 7,6 sekuntia edellä.

Klo 18.14: Vettä tihkuttaa reitillä, Rovanperä on nyt liikkeellä.

Klo 18.09: Päivän viimeinen erikoiskoe alkaa tuota pikaa, kello 18.14.

EK7 Zvotoky 2 – 23,81 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 12:55,5 2. Thierry Neuville Hyundai +8,0 3. Elfyn Evans Toyota +9,7 4. Ott Tänak M-Sport +17,6 5. Sébastien Ogier Toyota +24,2 6. Takamoto Katsuta Toyota +26,4 7. Pierre-Louis Loubet M-Sport +30,7 8. Teemu Suninen Hyundai +33,9 9. Grégoire Munster M-Sport +34,1

Klo 17.30: Rovanperälle pohja-aika oli jo päivän neljäs. Mestarillista menoa.

Klo 17:20: Seuraavankin erikoiskokeen alku viivästyy. Pätkä on käynnistymässä Suomen aikaa kello 18.14.

Klo 17.17: Loubet on pätkällä 3,2 sekuntia Sunista nopeampi.

Klo 17.13: Suninen jää Rovanperän ajasta 33,9 sekuntia. Hän on pätkällä toistaiseksi hitain pääluokan kuskeista.

– Oli liukasta. Taisin ottaa mutaiset kohdat liian varovaisesti, mutta yritän parantaa ajamistani, Suninen sanoo.

Klo 17.09: Katsutakaan ei ole lähelläkään Rovanperän kyytiä. 26,4 sekuntia tappiota.

Japanilainen kertoo käyneensä pätkän aikana todella lähellä isoa puuta, kun auto lähti luisuun. Hän huokaisee olleensa onnekas.

Klo 17.07: Rengasrikon päivän alussa kokenut ja motivaation puutteestaan jo valitellut Ogier ottaa pataan Rovanperältä tällä pätkällä 24,2 sekuntia. Ranskalainen toteaa vain ajelevansa pätkiä läpi.

Klo 17.04: Tästä taitaa tulla Rovanperän neljäs pohja-aika tähän ralliin. Tänakille taas lunta tupaan. Tappiota 17,6 sekuntia.

– Ei mitään uutta, auton ajettavuuden kanssa läpi päivän tuskaillut Tänak vahvistaa.

Klo 17.01: Neuvillen taistelu autoa vastaan jatkuu. Enää yksi pätkä jäljellä ennen huoltoa ja mahdollisuutta muuttaa säätöjä. Tappiota tulee kahdeksan sekuntia.

Klo 16.58: Evans häviää Rovanperälle 9,7 sekuntia, ja ero kasvaa jo 37,2 sekuntiin.

– Ei tuntunut hyvältä. Ajattelin, että Kallella olisi sama tilanne, mutta ei näköjään ollutkaan.

Klo 16.55: Rovanperä on selvittänyt pätkän läpi, ja edellä mainitut väliajat tuntuvat kelpaavan.

– Se on kiva kuulla. Olin lenkin ekalla pätkällä vähän varovainen. Nyt olin paremmin perillä siitä, miten pitää ajaa. Toivottavasti olin vähän nopeampi ja tein paremman ajan.

Klo 16.53: Jos pääsi Evans edellisellä pätkällä nipistämään hieman Rovanperän johtomarginaalista, nyt tulee suomalaisen vastaisku. Ero väliajoissa on seitsemän sekuntia Rovanperän hyväksi.

Klo 16.41: Rovanperä starttaa päivän toiseksi viimeiselle ek:lle, eli taas mennään!

Klo 16.24: Rallin seuraavan erikoiskokeen alku viivästyy. Sitä odotellessa voi vaikkapa katsoa ja kuunnella MTV Urheilun asiantuntijan Jari Ketomaan mietteet kuutos-ek:n perumisesta:

2:39

EK6 Vlachovo Březí 2 – 13,66 km*

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Elfyn Evans Toyota 7:15,0 2. Thierry Neuville Hyundai +1,1 3. Kalle Rovanperä Toyota +1,7 4. Ott Tänak M-Sport +8,6 5. Pierre-Louis Loubet* M-Sport +11,5 6. Sébastien Ogier Toyota +13,3 7. Takamoto Katsuta Toyota +13,7 8. Grégoire Munster* M-Sport +14,6 9. Teemu Suninen* Hyundai +17,8

* Teemu Suninen, Grégoire Munster ja Pierre-Louis Loubet eivät ehtineet ajaa pätkää läpi ennen sen perumista, ja heille annettiin laskennalliset ajat.

Klo 16.17: Loubet on saanut minuutin aikasakon ja 1500 euron rahallisen sakon aamupäivällä nähdystä tilanteesta, jossa hän ajoi kypäränremmi auki:

0:39

Klo 16.05: Nyt tulee tieto, että erikoiskoe on peruttu.

Klo 16.01: Nyt tulee vahvistus, että pätkä pantiin poikki, koska yleisöä on väärässä paikassa.

Tällainen tilanne nähtiin Takamoto Katsutan autokamerasta:

0:18

Klo 15.58: Ek on keskeytetty. Sunista ei ole päästetty starttaamaan pätkälle. Keskeytys saattaa hyvin johtua väärässä paikassa olevista katsojista.

Klo 13.53: Ogier köröttelee tämänkin pätkän läpi. Tappiota Evansiin nähden 13,3 sekuntia.

Klo 15.49: Tänak on maaliin asti ajaneista selkeästi hitain. Tappiota Evansille tulee 8,6 sekuntia. Virolaisen fiilis on ollut maissa läpi aamun, kun autoon ei ole löydettävissä hyviä säätöjä sadekeliin.

Klo 15.46: Neuville kiilaa Evansin ja Rovanperän väliin. 1,1 sekuntia tulee takkiin Evansilta.

– Teen sen, minkä voin tällä hetkellä. Ei tämän tällaista pitäisi olla. Teimme itse oman säätövalintamme, emmekä voineet tehdä renkaanvaihdossa muutoksia ilman huoltoa.

Klo 15.43: Evans on 1,7 sekuntia Rovanperää nopeampi.

– Tuskin tämä kenestäkään hyvältä tuntuu. Aika hirveät olosuhteet.

Klo 15.42: Rengasvalinnat ovat tulleet. Tänak on ainoana ottanut mukaan kaksi pehmeää rengata neljän sadekelirenkaan lisäksi. Kaikilla muilla on kuusi sadekelin rengasta.

Klo 15.40: Rovanperä pätkän maalissa. Aika on kahdeksan sekuntia heikompi kuin aamulla, mutta olosuhteet ovat sanalla sanoen hurjat. Ja kun pätkä tuli puhtaasti läpi, se on Rovanperän tapauksessa tärkeintä.

– Toivottavasti tämä oli lenkin huokuntoisin pätkä. Toivottavasti myös vauhtimme on kohdallaan. Katsotaan, miten ne takaa tulevat.

Klo 15.32: Rovanperä lähtee matkaan, ja alla on neljä sadekelin rengasta.

Klo 15.30: Pian mennään taas. Iltapäivän lenkki on alkamassa aivan hetken kuluttua.

Tästä kuunteluun Rovanperän mietteet pätkien välissä:

1:48 Kalle Rovanperä johtaa puolen minuutin erolla vaikeissa olosuhteissa: "Herran haltuun välillä"

Ja tästä Sunisen kommentit:

1:33 Teemu Suninen pui vaikeaa päiväänsä: "Saa arpoa"

EK5 Šumavské Hoštice 1 – 23,43 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 13:13,5 2. Elfyn Evans Toyota +6,4 3. Thierry Neuville Hyundai +12,0 4. Ott Tänak M-Sport +15,4 5. Sébastien Ogier Toyota +21,2 6. Takamoto Katsuta Toyota +28,6 7. Teemu Suninen Hyundai +30,7 8. Grégoire Munster M-Sport +34,7 9. Pierre-Louis Loubet M-Sport +37,9

Klo 14.35: Ennen seuraavaa erikoiskoetta kuljettajat kurvaavat renkaanvaihtopisteelle. Päivähuoltoa ei siis ole. Luvassa joka tapauksessa kommentteja aamupäivän lenkistä.

Niitä odotellessa voi lukaista vaikkapa WRC2-luokassa ajaneen Roope Korhosen kommentit eilisestä, sangen erikoisesta keskeytyksestään:

Klo 13.55: Sosiaalisesta mediasta löytyy jo kuvamateriaalia Lapin autosta. Ulosajoon johtanutta tilannetta ei vielä ole näytetty.

Klo 13.52: Suninen taipuu Rovanperälle puoli minuuttia. Hän on tässä vaiheessa maaliin tulleista kaikkein hitain tällä pätkällä.

– Ei ole paljoakaan kerrotavaa. Mutaa on paljon, ja minulla ei ole luottoa. Kello käy.

Klo 13.50: Lapin kisa siis päättyi keskeytykseen kolmossijalta. Kyseessä on Lapille kolmas ulosajo neljään viime kisaan.

0:59

Klo 13.43: Ogierin kruisailu jatkuu. Tappiota tallikaverille yli 20 sekuntia.

Klo 13.40: Neuvillen tavoin myöskään Tänak ei ole ollut tyytyväinen autoonsa. Nytkin tappiota tulee Rovanperään nähden 15 sekuntia.

Klo 13.37: Neuville jää Rovanperästä 12,0 sekuntia. Samalla kuullaan, että Lappi on kunnossa 1,2 kilometrin kohdalla sattuneen ulosajon jälkeen.

– Ajoin ihan hyvin. 12 sekuntia on siihen nähden paljon. Tie likaantuu. Emme voi tehdä asialle mitään. Tein väärän jousitusratkaisun. Minun täytyy ajaa päivä läpi näillä säädöillä, eikä tilanne sikäli parane mihinkään, Neuville sanoo.

Klo 13.33: Esapekka Lappi on ajanut ulos, kertovat tiedot Keski-Euroopasta. Lapin pitäisi olla jo ensimmäisessä väliajassa, mutta väliaikaa ei näy.

Samalla Evans saadan maaliin. Eroa Rovanperään tulee 6,4 sekuntia. Kokonaistilanteessa ero kasvaa lähes puoleen minuuttiin.

Klo 13.30: Rovanperä maalissa, eivätkä muut pysty väliaikojen perusteella nytkään vastaamaan, vaikka erot ovat toki huomattavasti maltillisempia kuin edellisellä pätkällä.

– En hyökkää kovinkaan paljon, mutta tässä tilanteessa on hyvä ajaa ensimmäisenä. Olosuhde oli nyt hyvä. Odotin pätkän viivästyvän, ja lämmitin renkaat. Sitten kun lähdimmekin melkein normaalilla ajalla, renkaat olivat alussa liian kuumat. Yhden risteyksen vedin vähän pitkäksikin.

Klo 13.16: Nämä MM-sarjan tiedot pitivät sikäli paikkansa, että ek:n alku viivästyi minuutilla. Rovanperä on liikkeellä.

Klo 13.13: Keski-Euroopasta kantautuvien tietojen valossa erikoiskokeen alku viivästyy – mahdollisesti pitkästikin.

EK4 Zvotoky 1 – 23,81 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 12:30,8 2. Esapekka Lappi Hyundai +10,1 3. Elfyn Evans Toyota +14,6 4. Thierry Neuville Hyundai +19,5 5. Ott Tänak M-Sport +23,5 6. Takamoto Katsuta Toyota +25,8 7. Teemu Suninen Hyundai +28,7 8. Pierre-Louis Loubet M-Sport +30,9 9. Grégoire Munster M-Sport +32,0 10. Sébastien Ogier Toyota +41,4

Klo 12.28: Ja tässä vielä Sébatien Ogierin hätkähdyttävät kommentit – sekä MTV Urheilun asiantuntijan Riku Tahkon vastaus suurmestarille:

1:21 Sébastien Ogierilta raju lausunto - asiantuntijalta yhtä tuima palaute: "Kotiin joutaa"

Klo 12.27: M-Sportin Pierre-Louis Loubet'lle taitaa olla tulossa niin rahallinen kuin aikasakko:

0:39 Auton sisäkamera paljasti Pierre-Louis Loubet'n vaarallisen sääntörikkeen: "Siitä sakkoa"

Klo 12.23: Suomalaisille tältäkin pätkältä kaksoisvoitto.

Klo 12.18: Suniselle takkiin tulee 28,7 sekuntia.

– Supervaikeaa. Olosuhteita on vaikea ennakoida. On vaikea ajaa turvallisesti mutta kovaa. Se ei onnistu tällä hetkellä.

Klo 12.14: Katsuta taipuu Rovanperälle 25 sekuntia. Ei ole tälläkään pätkällä luottoa nuotteihin.

Klo 12.10: Lapilta komea veto! Tappiota Rovanperälle vain 10,1 sekuntia, ja Lappi nousee kokonaistilanteessa jo kolmanneksi.

– Ne mutkat, missä on leikkausesteet, puhtaat mutkat, ne uskaltaa tulla. Luottaa vain pitoon. Auto pelaa hienosti. Mutapaikat on tultava varovasti. Etuautossa Jari (Huttunen) tekee hyvää hommaa. Se ennakoi paljon, niin on helppo vetää.

Klo 12.07: Ogierille takkiin 41,4 sekuntia. Huh huh.

– Minulla ei ole motivaatiota, Ogier täräyttää.

MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko ei tällaisia kommentteja purematta niele.

– Kotiin joutaa. Turha kai tuolla on olla. Paikkoja on niin vähän, että jos motivaatiota ei ole, saisi jo tilaa tehdä seuraaville. Ei kai siinä sen kummempaa. Kaikki taistelevevat kynsin ja hampain noista paikoista, niin jos tuolla joku läpsyttelee ilman motivaatiota, niin tilaa seuraavalle.

Klo 12.04: Tänak häviää Rovanperälle vielä Neuvilleakin enemmän, 23,5 sekuntia. Hänen takanaan Ogier on jäämässä yli puoli minuuttia...

– Yritän, mutta vaihtoehtoja ei ole. Ei vain ole työkaluja saada parhaita mahdollisia säätöjä tähän autoon. Se on ajokelvoton tällä hetkellä. Jos vauhtia lähtee nostamaan, alkaa tulla tilanteita. Tästä tulee pitkä päivä, Tänak harmittelee.

Klo 12.01: Rovanperä nousee rallin kärkeen! Neuville häviä 19,5 sekuntia ja putoaa 18,1 sekunnin päähän. On hurja aamu.

– Olosuhteet ovat todella vaikeat. Näkyvyys heikkeni, ja menetin auton hallinnan lopussa. Meidän täytyy säätää autoa. Pätkät ovat todella vaarallisia. Näissä nopeuksissa on todella vaarallista.

Klo 11.59: Evansilla ei ole mitään palaa Rovanperää vastaan. 14,6 sekuntia takkiin. Kokonaistilanteessa ero kaksikon välillä kasvaa 22,8 sekuntiin.

– Ei mitään ongelmia. Ajoin vain liian varovasti, Evans kuittaa.

Muut tulevat vielä Evansiakin hitaammin.

Klo 11.55: Rovanperä maalissa.

– Oloduhde oli vähän eri, mitä odotettiin. Sanottiin ennen pätkää, että tämän pitäisi olla pahempi kuin ekan, enemmän vettä ja muuta. Olikin kuivunut aika paljon. Ajettiin vähän varovasti etunuottimerkintöjen suhteen.

Klo 11.50: Evansin kyyti ei nyt kyllä riitä Rovanperää vastaan. Ensimmäisessä väliajassa takkiin on tullut yli visii sekuntia.

– Tätä Evans ei pysty selittämään pelkällä mudalla, vaan kyllä nyt mestari näyttää Evansille, mitä vauhtia tässä mennään, Tahko sanoo.

Klo 11.42: Ja taas mennään! Rovanperä starttaa päivän pisimmälle pätkälle.

EK3 Vlachovo Březí 1 – 13,66 km:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 7:08,2 2. Esapekka Lappi Hyundai +1,8 3. Elfyn Evans Toyota +3,4 4. Thierry Neuville Hyundai +4,5 5. Ott Tänak M-Sport +9,6 6. Grégoire Munster M-Sport +15,3 7. Pierre-Louis Loubet M-Sport +18,4 8. Takamoto Katsuta Toyota +18,9 9. Teemu Suninen Hyundai +21,6 10. Sébastien Ogier Toyota +41,9

Klo 11.27: Ja niin siinä käy, että Rovanperä ottaa pohja-ajan. Lappi täydentää vahvan suomalaispanoksen toiseksi nopeimmalla vedolla.

Klo 11.26: Ja vielä videomuodossa edellinen tilanne, jossa Sébastien Ogier ja Riku Tahko olivat kovasti erimielisiä ranskalaistähden rengasrikon syistä:

1:45 Sébastien Ogier ruikutti rengasrikostaan - asiantuntija täysin eri linjoilla: "Ups, mitä tuli sanottua"

Klo 11.21: Tässä vielä Neuvillen aiemmat kommenti yleisön suuntaan:

1:19 Hyundai-tähdeltä kipakkaa palautetta katsojille: "Tämä on meille todella vaarallista"

Klo 11.19: Suninen maalissa. Hänkin häviää Rovanperälle yli 20 sekuntia.

Klo 11.16: Katsutakin on kolhinut autoaan. Tappiota tallikaveri Rovanoperälle tulee lähes 20 sekuntia.

– On vaikea luottaa nuottiin. Mutaa on niin paljon.

Klo 11.13: Lappi maalissa, ja hän taipuu Rovanperälle vain 1,8 sekuntia. Suomalaiset kaksoisjohdossa tämän pätkän osalta.

– Olen todella todella todella todella yllättynyt. Tie käy yhä mutaisemmaksi. En odottanut tällaista aikaa, mutta otan sen mielihyvin vastaan. Tuli ihan puhtaasti.

Klo 11.12: Ogier häviää Rovanperälle 41,9 sekuntia.

– Uskomatonta, uskomatonta. Mitä voin sanoa. Se tapahtui lähellä lähtöä. Mutaa on paljon, emme näe mitään. Uskomatonta. En malta odottaa, että Michelin palaa takaisin.

No niin.

Klo 11.11: Ogierille tulee rengasrikko.

– Vanteesta puuttuu pala, niin nyt on turha syyttää Pirelliä. Jos nyt sanoo, ettei osunut mihinkään, niin en usko, Tahko sanoo.

Klo 11.09: Ogierilla tuntuu olleen jotain tilannetta. Väliajoissa tappiota Rovanperälle on 25 sekunnin verran...

Klo 11.07: Tänak taipuu Rovanperälle peräti 9,6 sekunnilla.

– Ei tässä mitään ihmeempää. Autoa on vaikea ajaa.

Klo 11.04: Neuville maalissa. Hänen tuulilasinsa menee huuruun. Ongelma on sama, joka Hyundain autoissa on nähty ennenkin. Tappiota Rovanperälle tulee 4,5 sekuntia.

– Oli vaikea nähdä tietä. Avasin kaikki ikkunat, jotta saisin ilmaa sisään. Tie kävi todella likaiseksi. Puhdas veto, mutta katsojat ovat poistaneet joitain leikkausesteitä, ja yhtäkkiä tie oli täynnä mutaa. Se oli yllätys. Ne pitäisi pitää paikallaan, koska tämä on meille todella vaarallista.

Klo 11.01: Evans maalissa. Tappiota Rovanperälle tulee 3,4 sekuntia. Kokonoaistilanteessa ero on suomalaisen hyväksi 8,2 sekuntia.

– Oli aika mutaista, varsinkin leikkauksissa. Pitoa ei ole helppo tunnustella. Vaikea alku.

Klo 10.58: Rovanperä ensimmäisenä maalissa, ja ensimmäisessä väliajassa Evans on hieman perässä.

– On vaikeaa. Yllättävän likaista on, vaikka olemme eka auto. Etuautot ovat nostaneet mutaa tielle. Vettä on paljon, enemmän kuin ajattelimme. Tämä on iso haaste.

Klo 10.53: Molemmat mestarikandidaatit ovat startanneet päivän ensimmäiselle pätkälle!

Klo 10.49: Rengasvalinnoissa ainoa merkille pantava ero on ehkä se, että kolmella Toyota-kuljettajalla on kaksi vararengasta, Ogier on ainoana lähtenyt Hyundain tavoin yhdellä vararenkaalla.

– Toyotalla on turvallisempi tilanne. He pystyvät varjelemaan tilannetta sillä, että he ottavat kaksi vararengasta. Jos tulee rengasrikkoja, ei olla niin tarkalla, Tahko sanoo.

– Tiedetään, että Toyota on autona vähän kevyempi kuin Hyundai ja ehkä myös Ford. Toyota on lähempänä sitä FIAn luokittelemaa minimipainoa, jolloin he pystyvät kantamaan kahta vararengasta mukanaan. Hyundailla on pikkuisen sitä paino-ongelmaa ollut.

Klo 10.44: Tilanne käy renkaiden puolesta mielenkiintoiseksi, mikäli sade jatkuu pidempään. Sadekelin renkaita on nimittäin käytössä yhteensä vain 12, ja kun mestaruudesta kamppailevat Rovanperä ja Evans käyttivät jo eilen illalla neljää sadekelin rengasta, heillä on kolmelle viimeiselle päivälle enää kahdeksan uutta kumia.

– Huomennakin on vielä pitkä päivä. Miltä keli näyttää silloin? Jos kuivuu, ei hätää. Jos sataa niin kuin tänään ja kaikki lähtee sadekelin renkailla, siinä tulee olemaan iso lisämauste, että miten rengasstrategia sattuu, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko maalailee.

Esimerkiksi Lappi ja Tänak selvittivät eilisen toisen pätkän pehmeillä renkailla, joten heillä on Toyota-kaksikkoon verrattuna enemmän sadekelin rengasta vielä varastossa.

Klo 10.42: Tervetuloa mukaan seuraamaan rallin ensimmäistä kunnon ajopäivää, johon olosuhteet heittävät oman erittäin maukkaan lisämausteensa kehiin.

Vettä tulee reilusti, ja kun siihen yhdistää kaiken muun, luvassa voi olla erittäin tapahtumarikas rallipäivä.

Tässä vielä rengasvalinnat aamupäivän lenkille: