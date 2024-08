Kalle Rovanperä kertoo suuresta muutoksestaan: "Kaikki ylimääräinen jää pois"

Lajin kaikkien aikojen suurimpana lahjakkuutena pidetty Rovanperä, 23, on ajanut rallia ammattimaisesti ja täysipäiväisesti 16-vuotiaasta lähtien. Viime vuonna kuormitus oli kasvanut siihen pisteeseen, että Rovanperä halusi vetää hetken happea.

Kauden 13 osakilpailusta on ajettu yhdeksän. Rovanperä on nähty Toyotan ratissa niistä kuudessa, ja hän kertoo tämän vuoden tuoneen toistaiseksi juuri sitä, mitä hän päätöksellään hakikin.

– Sitten tietenkin on ollut aika mielenkiintoista ajaa ratakisoissa Porschella. Se on ollut itselle tosi mielenkiintoinen uusi haaste, sellainen, mistä olen kyllä tykännyt.

Rovanperä on ajanut Porsche Carrera Cup Benelux -sarjassa nyt kaksi osakilpailuviikonloppua. Heinäkuun alussa Imolassa hän voitti yhden startin ja oli toisessa toinen. Kaikkiaan Porsche-viikonloppuja on kalenterissa tälle vuodelle neljä.

"Ei tarvitse koko ajan stressata"

MM-rallien osalta kalenterimerkintöjä on siis tänä vuonna aiempaa vähemmän, ja yksi suuri muutos on Rovanperän mukaan tapahtunut korvien välissä.

– Stressi ja ajattelutyö on paljon isompi, jos ajetaan mestaruudesta. Silloin mietitään paljon enemmän kokonaisuuksia. Joka kisaan kun testaa ja starttaa, saattaa jo miettiä jotkut asiat, jotka liittyvät vaikka johonkin toiseen paikkaan. Kaikki tällainen ylimääräinen jää pois.

– Siinä on aika paljon vähemmän ylimääräistä miettimistä ja stressiä kaikesta. Ei tarvitse koko ajan stressata, että mihin tämä nyt vaikuttaa, jos jotain tapahtuu. Tai jos on vaikka testaamassa, ei tarvitse miettiä aina kolmea kisaa eteenpäin, että mitä pitää valita tai tehdä. Sitä vain valmistautuu yhteen kisaan ja tekee parhaansa siellä.

Erona aiempaan on myös se, että tänä vuonna Rovanperä ajaa pääasiassa vain tiimilleen eikä juuri lainkaan itselleen.

– Ei se ihan hirveästi ole näkynyt. Tietenkin joka kisaan on voinut lähteä vähän eri asenteella. Kun miettii vain sitä yksittäisen kisan tulosta, ei tarvitse niin paljon stressata kokonaiskuvaa.

– Pistelaskusysteemin kanssa on joutunut vähän miettimään. Sunnuntaina joutuu vielä ajamaan vähän enemmän kilpaa tiimin takia, vaikka itsellä ei olisi ollut kilvanajotilanne tarpeellinen.

"Erikoisen kuuloinen tilasto"

Kuten viime viikonloppuna Jyväskylässä nähtiin , ralli on lajina sikäli armoton, että vaikka kisoihin valmistaudutaan parhaimmillaan tai pahimmillaan erittäinkin pitkän kaavan kautta, käteen ei välttämättä jää yhtään mitään.

– Sellaista se urheilu on, moottoriurheilu varsinkin, kun mukana on kaikkia asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Siihen ehkä tottuu, ja se on semmoinen asia, joka pitää vain osata jotenkin käsitellä, kun niitä tilanteita tulee aina silloin tällöin – ja nehän ne ehkä niitä vaikeimpia tilanteita ovatkin.