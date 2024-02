Esapekka Lapilla ennennäkemätön kohtalo – rallikansa raivoissaan

Lajin kannalta kiusallisinta oli kuitenkin se, että täksi kaudeksi käyttöön otetun pistesysteemin vuoksi Lapista tuli samalla historian ensimmäinen kuljettaja, joka ei voitostaan huolimatta saanut kilpailun suurinta pistepottia. Nykysysteemillä on teoriassa mahdollista jopa se, että voittaa kilpailun mutta jää silti kokonaan ilman pisteitä.

Tikun nokkaan on nostettu epäsuhta eri päivinä jaettavien pisteiden välillä.

Kauden kahdessa ensimmäisessä MM-rallissa on ajettu kaikkiaan 624,54 ek-kilometriä. Niistä 511,34 (82 %) on ajettu torstaista lauantaihin, 113,20 (18 %) sunnuntaisin.

Torstai–lauantai-akselilla on siis ajettu 4,5-kertainen määrä ek-kilometrejä, mutta pisteitä on ollut tarjolla vain 1,5-kertainen määrä. Ajettuihin kilometreihin suhteutettuna sunnuntaipäiviltä on jaettu yli kolminkertainen määrä pisteitä torstaihin–lauantaihin verrattuna.