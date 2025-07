Kalle Rovanperältä peittelemätön tunnustus

Kalle Rovanperä on valahtanut haastajaksi rallin MM-sarjan mestaruuskamppailussa.

Rovanperä starttasi kauteen yhtenä suurimmista mestarisuosikeista. Mutta kun kausi on puolivälissä, Toyotan suomalaistähti on MM-taulukossa vasta neljäntenä.

MM-sarjan kärjessä on Rovanperän tallikaveri Elfyn Evans, josta suomalainen on jäänyt jo 33 pistettä. Rovanperän edellä ovat myös Toyotan osa-aikaiskuljettaja Sébastien Ogier ja Hyundain Ott Tänak.

Rovanperän suurimpana ongelmana on ollut kunnon säätöjen löytäminen uudistuneeseen autoon, jossa ei ole enää hybridiyksikköä, sekä Hankookiin renkaisiin. Kaksinkertainen maailmanmestari ajoi ylivoimaiseen voittoon Kanariansaarten asvalttikisassa, mutta muissa ralleissa hänellä on ollut takkuisempaa.

Rovanperä myöntää rehdisti heikon tilanteensa.

– Alkukausi on ollut huonompi kuin mitä on ollut tavoitteena – se on ihan selvä. Meillä on ollut muutamia hyviä kisoja, mutta sitten on ollut pari huonoakin kisaa: Keniassa tekninen keskeytys ja Kreikassa melkein nollakisa, Rovanperä sanoo MTV Urheilulle.

– Ne pahentavat paljon tilannetta. Meidän pitäisi päästä takaisin voittotaisteluun.

Piste-ero on vielä hyvinkin otettavissa kiinni kauden jälkimmäisellä puoliskolla. Mutta Rovanperä tarvitsee nyt kipeästi enemmän onnistumisia kuin vastoinkäymisiä ja jatkuvaa tuskailua autonsa kanssa.

Seuraava iskunpaikka Rovanperällä ensi viikolla ajettavassa Viron MM-rallissa, jossa hän on juhlinut voittoa kolmesti. Rovanperä pyrkii kääntämään kurssinsa ylöspäin nopeassa sorarallissa.

– Se nähdään siellä, mutta tietenkin se on suunnitelmana. Voimme helposti parantaa asioita, Rovanperä tuumii.

Viron MM-ralli on ohjelmassa 17.-20. heinäkuuta.