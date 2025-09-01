Kalle Rovanperästä tippuu nyt todella lupaavia merkkejä – asiantuntija nostaa esiin merkittävän käänteen

Vaikka Toyotan suomalaisässä Kalle Rovanperä koki epäonnea Paraguayn MM-rallissa, tipahti hänestä taas lupaavia merkkejä. Rovanperän meno on muuttunut merkittävällä tavalla siitä, mitä se oli vielä keväällä WRC-sarjassa.

Rovanperä tuskaili koko alkukauden ajan Hankookin uusien renkaiden kanssa. Ne ja Toyotan auto eivät meinanneet istua rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin käteen.

Kesällä tapahtui käänne. Rovanperä voitti elokuun alussa ajetun Suomen MM-rallin ensimmäistä kertaa. Hän johti myös pitkään viikonloppuna ajettua Paraguayn rallia. Lauantain rengasrikko tiputti hänet kuitenkin ulos voittotaistelusta.

Rovanperä oli varsin hyvässä iskussa sunnuntaina, kun hän keräsi yhteensä kahdeksan lisäpistettä kasaan oltuaan toinen sekä supersunnuntaina että rallin päättäneellä power stage -erikoiskokeella.

MTV Urheilun ralliasiantuntija Riku Tahko tarttui kiinni Rovanperän kauden merkittävään käänteeseen.

– Vauhti on hyvällä tasolla, siinä ei ole mitään. Jotain löytyi jo Virossa, mutta Suomen MM-rallin testi, ralliin lähtö ja siellä onnistuminen… se on tuonut viimeistään sen Kallen ja Jonne Halttusen (Rovanperän kartturi) mestaruustaisteluhyökkäyksen takaisin, Tahko näkee.

– Heillä on hyvä isku päällä ja vauhti riittää. Ei se auto ole varmaan edelleenkään heidän mielestään täydellinen noiden renkaiden kanssa, mutta nyt on löytynyt hyvä kompromissi ja hän pystyy taistelemaan rallien voitosta, Tahko jatkaa.

MTV Urheilun toinen asiantuntija Teemu Suninen puhuu puolestaan siitä, miten Rovanperällä kävi osittain myös hyvä tuuri Paraguayn MM-rallin loppuhetkillä.

Mistä on kyse? Siitä lisää jutun yläreunasta.

