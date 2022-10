Kalle Rovanperä otettiin salassa Toyotan rattiin jo 15-vuotiaana – Tommi Mäkinen selvittää, mitä suurta tuolloin tapahtui

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Katsoin vähän ajolinjoja ja olin Kallelle, että minä ainakin ajaisin tuolla ja tuolla lailla. Kalle teki nuotit just sillä lailla ja selkeästi, Mäkinen kertoo MTV Urheilulle.

Rovanperä hyppäsi Toyotan WRC-kuskiksi vuonna 2020. Ensimmäiset kaudet MM-sarjassa tuottivat sijoitukset 5 ja 4, kunnes tänä vuonna, ensimmäisenä Rally1-autojen kautena, Rovanperä ajoi maailmanmestaruuteen, joka varmistui, kun kautta on vielä kaksi osakilpailua jäljellä.

"Sillähän ne mestaruudet tulevat"

– Sehän näkyi ekana vuonna ihan selkeästi, että se on vaikea maailma. On pakko ajaa ja saada kokemusta mukaan. Paikoitellen Kalle ajoi tosi kovaa ja todella huikeita aikoja jo ekana vuonna. Mutta kokonaisuuden kanssa tarvitsee kokemusta, sanoo Mäkinen, joka toimi Toyotan tallipäällikkönä Rovanperän ensimmäisellä kaudella.

– Kyllähän Kalle omaksuu asioita nopeasti ja selkeästi, mikä on kaikkein tärkein juttu kokonaisuutta ajettaessa. Kaikki ei aina ole just sillä tavalla kuin pitäisi olla, ja välillä joutuu kompromisseja tekemään. Silloin tulee kyseeseen se ominaisuus, että olet hyvin nopeasti mukautuva ja seuraat ja kuuntelet, miten auto haluaa käyttäytyä. Kalle on aina ollut sellainen. Sillähän ne mestaruudet tulevat, Mäkinen laskee.