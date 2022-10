Voiko Kalle Rovanperää ylistää enää tätä näyttävämmin? Suurmestari Ogierilta vaikuttava puheenvuoro

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Hän ei tarvitse mitään vinkkejä. Hän on edistyneempi kuski kuin kukaan. Tuossa iässä en ollut itse edes ollut vielä ralliautossa, Ogier huokaili.

Ranskalainen suurmestari uskoo, että Rovanperällä on edessään vielä monta menestyksekästä vuotta rallin MM-sarjassa.

– Hän ottaa tosi rennosti, ja jos hän tekee niin jatkossakin, on hänellä hieno tulevaisuus edessään, Ogier sanoi.

– On vain pidettävä jalat maassa ja ei saa ajatella, että hommat luonnistuvat liian helposti. Tietenkin ympärille tarvitaan myös vahva tiimi, sillä me häviämme ja voitamme yhdessä. Toyotalla on ollut iso rooli hänen urallaan.