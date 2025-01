Kalle Rovanperä kertoi mielipiteensä Sami Pajarista

Rallin MM-kausi käynnistyy ensi viikolla ikonisella Monte Carlon osakilpailulla. Kisaan starttaa kaksi suomalaista Toyota GR Yaris Rally1 -autoilla: paluun täyden kauden kuljettajaksi tekevä Kalle Rovanperä sekä ensimmäisen kokonaisen kautensa pääluokassa ajava Sami Pajari.

Rovanperä on yksi tämän kauden suurimmista mestarisuosikeista. Pajarille puolestaan tärkeintä on kerätä kokemusta Rally1-autolla ja nostaa tasoaan kauden edetessä.

Pajari pääsi viime vuonna ajamaan kolmessa MM-rallissa Toyotan Rally1-autolla ja säväytti etenkin kotikisassaan Suomessa ajettuaan neljänneksi. Viime kaudella hän nappasi myös WRC2-luokan mestaruuden Toyotan Rally2-kilpurilla.

Rovanperä ei pistä pahakseen, että Toyotan WRC-miehistössä on nyt toinenkin suomalainen.

– Mielestäni on hienoa nähdä, että tänne tulee lisää suomalaisia. Ja sekin on mukavaa, että hän on myös nuori kuljettaja. On makeaa saada Sami tallikaveriksemme, Rovanperä kertoo.

Rovanperä, 24, on ajanut jo pitkään rallin MM-sarjan huipulla ja saavuttanut kaksi maailmanmestaruutta, mutta hän on vain vuoden Pajaria vanhempi.

Rovanperä teki oman debyyttinsä Toyotan WRC-tallissa viisi vuotta sitten.

– Minulla oli hyvä olla Toyotalla, kun olin uusi MM-sarjassa. Uskon, että tämä menee hyvin myös Samin kohdalla, Rovanperä arvelee.

– Tämä on hyvä ympäristö ja meillä on mukava kuljettajaporukka. Uskon, että kaikki tukevat hyvin myös Samia.

Pajarilta on lupa odottaa kovaa kyytiä etenkin nopeammissa ralleissa, jotka hän tuntee entuudestaan hyvin. Viime kesän Suomen MM-rallissa hän ylsi kertaalleen jopa pohja-aikaan, vaikka kyseessä oli hänen Rally1-debyyttinsä.

Rovanperä arvioi, että Pajarilla on tilaisuus ottaa Toyotalla seuraava askeleensa kohti lajin absoluuttista huippua.

– Hänellä on nyt hyvä mahdollisuus oppia kanssamme. Ja uskon, että hän pärjää todella hyvin, Rovanperä luottaa.