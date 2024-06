Sami Pajari pyytää apua Kalle Rovanperältä

– Valmistautuminen reittiin on aika normaali. Järjestäjiltä tulee jossain vaiheessa videot, joista voi opiskella ja katsoa vähän nuotteja, joita sieltä on sattunut jäämään. Mutta ennen kaikkea haemme hyvää fiilistä kilpailuun ja koetamme lähteä rennolla fiiliksellä, jotta ei purista liikaa.

– Tiimissä on monta tuttua kasvoa, ihan mekaanikoista lähtien. Tämä toki hieman helpottaa, mutta onhan tiimi ihan eri kuin mikä meillä on ollut Rally2-puolella, vaikka merkki onkin ollut sama. On siinä aina omat juttunsa, kun ympärillä on paljon uusia ihmisiä.