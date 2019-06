Kaksi miestä tuomittiin elinkautiseen Valkeakosken kaksoismurhasta – miehet olivat kiinnijäädessään niin päihtyneitä, ettei heitä voitu kuulustella

Ei näyttöä hätävarjelusta

Oikeudessa kumpikaan tuomituista ei pystynyt antamaan selitystä uhrien kuolemaan johtaneille vammoille. Ylipäänsä he kertoivat asunnon tapahtumista keskenään ristiriitaisesti.

Niin päihtyneitä, ettei voitu kuulustella



Oikeuden mukaan verityön jälkeen miehet kasasivat irtaimistoa toisen uhrin sekä keittiön lieden levyjen päälle ja sytyttivät materiaalin tuleen. Lisäksi he väänsivät lieden levyt päälle ja irrottivat levyjen säätönupit. Sitten he lähtivät paikalta toisen uhrin autolla, jonka he myös myöhemmin polttivat.